Andrew pourrait trouver refuge dans une luxueuse villa aux Emirats arabes unis. Le frère du roi Charles III est un ami de longue date du cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Un petit palais dans les Emirats attendrait le prince Andrew

Un nouveau départ pour le prince Andrew? Après les scandales qui le touchent, il pourrait trouver refuge aux Emirats arabes unis. Selon le «Daily Mail», le fils de la reine Elizabeth II (1926-2022) aurait l'opportunité de déménager dans une propriété très surveillée de la famille de l'émir d'Abu Dhabi.

La villa, d'une valeur d'environ 10,5 millions de francs suisses, aurait été offerte à Andrew par le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), président des Emirats arabes unis. Elle dispose de six chambres, d'une grande piscine intérieure, d'une salle de sport et même d'un home cinéma. Une sorte de petit palais où les équipements tels que les interrupteurs, les lampes et les robinets sont décorés d'or.

Le roi Charles III ayant retiré les titres royaux à son frère en raison de ses possibles implications dans l'affaire Epstein, Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson doivent quitter leur domicile actuel, le Royal Lodge dans le domaine de Windsor.

Pourquoi Abu Dhabi?

Le biographe royal Andrew Lownie estime que déménager à Abu Dhabi est une solution idéale pour Andrew. «Il aimerait trouver un endroit où les médias sont surveillés, où il continuerait à être traité comme un membre éminent d'une famille royale et où il peut vivre sans se faire remarquer», explique-t-il au «Daily Mail».

Andrew et le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan se connaissent depuis l'école. Ils ont fréquenté ensemble la Gordonstoun School au Royaume-Uni et s'entendaient bien. MBZ aurait toujours été reconnaissant envers Andrew pour ses services en tant que représentant commercial ainsi que pour sa «gentillesse» envers les familles royales émiraties.

Au vu des liens qui unissent les deux hommes, on peut supposer que, par le passé, la villa a déjà été largement utilisée par Andrew ainsi que par ses filles, les princesses Beatrice et Eugenie.