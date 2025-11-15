Le président ukrainien a déclaré samedi entamer une réorganisation des entreprises publiques du domaine énergétique, dont Energoatom, récemment éclaboussé par une affaire de corruption.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi entamer une «refonte» des entreprises publiques du secteur énergétique ukrainien, dont l'opérateur du nucléaire Energoatom. Ce dernier est au centre d'un vaste scandale de corruption depuis plusieurs jours.

Lundi, le Bureau anticorruption ukrainien (NABU) avait annoncé avoir mis au jour un «système criminel» à l'origine du détournement de 100 millions de dollars dans ce secteur, conduisant au limogeage des ministres de la Justice et de l'Énergie. «Nous entamons la refonte des principales entreprises publiques du secteur énergétique», a annoncé le dirigeant ukrainien dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Selon le communiqué, un nouveau conseil de surveillance devrait être en place «dans un délai d'une semaine», chez Energoatom, l'opérateur nucléaire public au centre du scandale. En plus d'Energoatom, d'autres entreprises publiques de l'énergie sont concernées, comme l'opérateur hydroélectrique du pays ou les opérateurs nationaux d'extraction et de transport du gaz.

«Audit complet»

Selon Zelensky, un «audit complet» des activités financières de ces entreprises va être mené, ainsi que le renouvellement de leurs dirigeants et des «représentants de l'État» y siégeant. «Tout stratagème découvert dans ces entreprises doit faire l'objet d'une réponse rapide et juste», a-t-il poursuivi.

Le dirigeant ukrainien a assuré dans son communiqué avoir ordonné aux responsables gouvernementaux de maintenir une «communication constante et constructive avec les forces de l'ordre et les organismes de lutte contre la corruption». Cette dernière affaire de corruption révélée par le NABU avait ébranlé la présidence, le responsable présumé de ce système, Timour Minditch, étant considéré comme un proche ami du président Zelensky.

Cet été, le pouvoir avait tenté de priver le NABU et le Parquet anticorruption (SAP), créés il y a dix ans, de leur indépendance avant de faire marche arrière face à la levée de boucliers au sein de la société civile et chez les alliés occidentaux de Kiev.

Outre les affaires juridiques, le secteur énergétique ukrainien a été durement touché ces derniers jours par une campagne de frappes de missiles et de drones russes, plongeant une grande partie de l'Ukraine dans le noir. Le dernier bombardement massif sur la capitale vendredi a fait sept morts, l'une des victimes étant décédée samedi à l'hôpital.