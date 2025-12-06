DE
FR

Grave accident en Guadeloupe
Un chauffeur alcoolisé et drogué fait 19 blessés dont 7 enfants

Un grave accident à Sainte-Anne en Guadeloupe a fait 19 blessés, dont 7 enfants, vendredi soir. Une voiture a percuté un camion-restaurant, le conducteur, sous l'emprise d'alcool et de cannabis, a été arrêté.
Publié: 09:06 heures
Une femme marche dans une rue d'un quartier de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 10 avril 2024. (Image d'illustration)
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une voiture est entrée en collision avec un camion-restaurant stationné dans la ville touristique de Sainte-Anne en Guadeloupe vendredi soir. Dix-neuf piétons ont été blessés dans cet accident, dont sept enfants, a indiqué le sous-préfet de Pointe-à-Pitre à l'AFP.

A lire aussi
Trois jeunes Français meurent dans leur voiture dans une piscine
«Ils n'avaient aucune chance»
Trois jeunes Français meurent dans leur voiture dans une piscine
Terrible collision entre un train et une voiture
Voiture traînée sur 200 m
Il s'engage sur la voie ferrée et meurt écrasé par un train dans le Seeland

«Trois personnes, dont un garçon de 10 ans, se trouvaient en urgence absolue» après la collision, a précisé Jean-François Moniotte, confirmant des informations de RCI Guadeloupe. Le conducteur, testé positif à l'alcool et au cannabis, a été placé en garde-à-vue, a-t-il ajouté. Selon François Moniotte, l'accident s'est produit vers 19h45 (00h45 suisses, dans le centre-ville de Sainte-Anne, dans l'est de la Grande-Terre.

Le groupe qui a été heurté par un véhicule «était en train d'acheter à manger à une roulotte (un camion-restaurant, NDLR)», à une vingtaine de mètres de la place où avaient été lancées, un peu plus tôt, les illuminations de Noël.

Le conducteur du véhicule, âgé de 45 ans, était «en état d'alcoolémie et sous (...) cannabis», a fait savoir le sous-préfet. Selon une source proche du dossier, le suspect a dû être «exfiltré après avoir été presque lynché par des gens sur place». Une cellule de crise a été activée et le plan NOVI (Nombreuses victimes) a été déclenché.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus