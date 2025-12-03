Une tragédie frappe Alès (Gard): trois jeunes de 14, 15 et 19 ans meurent noyés après que leur voiture a plongé dans une piscine. Des bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées dans le véhicule, soulevant des questions sur les circonstances de l'accident.

AFP Agence France-Presse

Trois très jeunes gens sont morts noyés après que leur voiture, où plusieurs bouteilles de protoxyde d'azote ont été retrouvées, a raté un virage et fini sa course dans la piscine d'un pavillon mercredi à Alès (Gard), a-t-on appris de sources concordantes.

«Vers 2h du matin, une voiture avec trois jeunes garçons à bord a raté son virage et percuté le muret d'un pavillon où il y a une piscine. La voiture a défoncé le muret, s'est retournée et est tombée à l'intérieur de la piscine, sur le toit, les quatre roues en l'air», a expliqué à l'AFP le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini.

«Les trois personnes à bord, âgées de 14, 15 et 19 ans, sont décédées, a priori par noyade», a ajouté Abdelkrim Grini, qui a ordonné une enquête pour «recherche de la cause de la mort» ainsi qu'une autopsie. «Plusieurs bouteilles», voire «de nombreuses bouteilles» de protoxyde d'azote «ont été retrouvées dans le véhicule» accidenté, a-t-on par ailleurs appris de sources policières.

«Ils n'avaient aucune chance»

C'est le propriétaire du pavillon, un boulanger, qui a appelé les secours en constatant la présence du véhicule vers 6H00 du matin, selon le procureur. Les pompiers ont eu beaucoup de mal à accéder aux passagers de la voiture, la voiture étant pratiquement «emboitée» dans la piscine, a-t-il ajouté.

«C'est vraiment le comble de l'horreur. C'était impossible pour les passagers d'ouvrir les portes. Ce n'est pas le choc de l'accident qui les a tués. Ils se sont retrouvés la tête retournée, dans de l'eau glacée, incapables de sortir. Ils n'avaient aucune chance», a estimé Abdelkrim Grini, pour qui cet «accident» relève d'un «concours de circonstances invraisemblable».

Surnommé «gaz hilarant» et ayant notamment pour effet secondaire la perte de contrôle de ses consommateurs, le protoxyde d'azote a été récemment à l'origine de plusieurs drames routiers, comme par exemple début novembre à Lille, où un jeune homme de 19 ans a été mortellement percuté par un automobiliste ayant consommé ce gaz et fuyant la police.

Les trois corps ont été emmenés à l'institut médico-légal de Nîmes pour y être autopsiés, en principe jeudi matin. Une analyse toxicologique est notamment prévue, selon le procureur. L'enquête a été confiée au commissariat de la police nationale à Alès.