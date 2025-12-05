Un grave accident s'est produit entre une voiture et un train, vendredi peu avant midi, dans le Seeland. Le conducteur du véhicule est décédé.

Terrible collision entre un train et une voiture

Un mort dans le canton de Berne

ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste est décédé vendredi à Schüpfen (BE) après une collision entre son véhicule et un train. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois–Seeland.

Selon les premières constatations, la voiture a dévié sur les voies ferrées pour des raisons encore inconnues, a indiqué la Police cantonale bernoise. Elle a parcouru alors plusieurs centaines de mètres sur les rails en direction de Suberg, avant d'être percutée par l'arrière par un train en provenance de Schüpfen.

Malgré le freinage d'urgence, le train et le véhicule resté coincé après la collision se sont immobilisés 200 mètres plus loin. Le conducteur, dont l'âge n'est pas donné, faute d'identification formelle pour l'heure, est décédé sur place, malgré les opérations de sauvetage, précise le communiqué.

Pour leur part, les passagers du train n'ont pas été blessés. Ils ont été évacués et pris en charge par des bus. La ligne ferroviaire a été interrompue jusqu'en fin d'après-midi, tandis que le tronçon routier voisin a été fermé pendant deux heures.