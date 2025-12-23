DE
FR

«Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...»
Trump se vante d'avoir forcé Macron à accepter ses exigences sur le prix des médicaments

Donald Trump affirme qu’Emmanuel Macron aurait accepté d’augmenter les prix des médicaments après une menace de droits de douane. Aucun changement n’a pourtant été annoncé en France, malgré le récit appuyé du président américain.
Publié: 08:58 heures
Le président français et le président américain lors du sommet pour la paix à Gaza, à Charm el-Cheikh, en Égypte, le 13 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

«Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...»: Donald Trump a livré lundi sa version bien à lui d'une conversation avec Emmanuel Macron, au terme de laquelle le président français aurait été forcé d'accepter ses exigences sur le prix des médicaments.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, le président américain a raconté une anecdote dont il avait déjà régalé ses partisans vendredi soir pendant un meeting. «J'ai parlé à un homme très bien, le président Macron de France, et j'ai dit 'Emmanuel, tu dois augmenter le prix des médicaments'», a rapporté le milliardaire de 79 ans, en marge de la présentation d'un nouveau navire de guerre.

Il a ensuite pris une voix un peu plaintive pour imiter son interlocuteur français, qui lui aurait rétorqué: «Non, non, non, nous n'allons pas faire cela.» «J'ai dit 'Emmanuel, à 100% tu vas le faire. Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...'», a poursuivi Donald Trump, continuant à imiter les refus opposés, à l'entendre, par son homologue français.

A lire aussi
Trump «a besoin» du Groenland, l’Europe s’y oppose fermement
Face à la Chine et à la Russie
Trump «a besoin» du Groenland, l’Europe s’y oppose fermement
Trump baptise une nouvelle flotte de guerre… à son propre nom
Fait inhabituel
Trump baptise une nouvelle flotte de guerre… à son propre nom

Pas d'annonces en France

«Si tu ne le fais pas, je mettrai des droits de douane sur tout ce que la France vend aux Etats-Unis», aurait alors menacé le président américain. Il assure qu'Emmanuel Macron lui aurait répondu «Ah, je vois», avant d'accepter.

Donald Trump a plusieurs fois réclamé que les prix des médicaments augmentent en Europe, afin selon lui qu'ils puissent baisser pour les Américains. Les Etats-Unis ont conclu cet été un accord douanier avec l'Union européenne qui prévoit que la plupart des exportations européennes à destination du marché américain soient taxées à hauteur de 15%. Il n'y a pas eu depuis en France d'annonce ou de décision présidentielle concernant le prix des médicaments, contrairement à ce que suggère le locataire de la Maison Blanche.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus