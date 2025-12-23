Donald Trump affirme qu’Emmanuel Macron aurait accepté d’augmenter les prix des médicaments après une menace de droits de douane. Aucun changement n’a pourtant été annoncé en France, malgré le récit appuyé du président américain.

Trump se vante d'avoir forcé Macron à accepter ses exigences sur le prix des médicaments

AFP Agence France-Presse

«Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...»: Donald Trump a livré lundi sa version bien à lui d'une conversation avec Emmanuel Macron, au terme de laquelle le président français aurait été forcé d'accepter ses exigences sur le prix des médicaments.

Depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, le président américain a raconté une anecdote dont il avait déjà régalé ses partisans vendredi soir pendant un meeting. «J'ai parlé à un homme très bien, le président Macron de France, et j'ai dit 'Emmanuel, tu dois augmenter le prix des médicaments'», a rapporté le milliardaire de 79 ans, en marge de la présentation d'un nouveau navire de guerre.

Il a ensuite pris une voix un peu plaintive pour imiter son interlocuteur français, qui lui aurait rétorqué: «Non, non, non, nous n'allons pas faire cela.» «J'ai dit 'Emmanuel, à 100% tu vas le faire. Accepte maintenant s'il te plaît. Sois gentil...'», a poursuivi Donald Trump, continuant à imiter les refus opposés, à l'entendre, par son homologue français.

Pas d'annonces en France

«Si tu ne le fais pas, je mettrai des droits de douane sur tout ce que la France vend aux Etats-Unis», aurait alors menacé le président américain. Il assure qu'Emmanuel Macron lui aurait répondu «Ah, je vois», avant d'accepter.

Donald Trump a plusieurs fois réclamé que les prix des médicaments augmentent en Europe, afin selon lui qu'ils puissent baisser pour les Américains. Les Etats-Unis ont conclu cet été un accord douanier avec l'Union européenne qui prévoit que la plupart des exportations européennes à destination du marché américain soient taxées à hauteur de 15%. Il n'y a pas eu depuis en France d'annonce ou de décision présidentielle concernant le prix des médicaments, contrairement à ce que suggère le locataire de la Maison Blanche.