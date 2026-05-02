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A la mort-aux-rats
Un suspect arrêté en Autriche après la découverte de pots pour bébés contaminés

Un homme de 39 ans a été arrêté en Autriche après la découverte de pots pour bébés contaminés à la mort-aux-rats. L’affaire, liée à une tentative de chantage visant le fabricant Hipp, s’étend à plusieurs pays.
Publié: 19:37 heures
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
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Un pot acheté dans un supermarché de l'enseigne Spar à Eisenstadt contenait 15 microgrammes de mort-aux-rats
Photo: imago images / Manfred Segerer
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AFP Agence France-Presse

Un homme soupçonné d'avoir contaminé des pots pour bébés avec de la mort-aux-rats dans une tentative présumée de chantage contre le fabricant allemand Hipp a été arrêté samedi en Autriche, a annoncé la police, citée par l'agence de presse autrichienne APA.

Selon la direction de la police du Land de Burgenland, au sud de Vienne, le suspect est âgé de 39 ans. Son identité n'a pas été révélée. La police n'a pas non plus indiqué le lieu de son arrestation à ce stade de l'enquête.

Il est poursuivi pour mise en danger délibérée de la collectivité et tentative de lésions corporelles graves intentionnelles. Les autorités allemandes enquêtent également dans cette affaire sur des soupçons de tentative d'extorsion visant le fabricant Hipp.

En Autriche, un pot contenait de la mort-aux-rats

Selon la police bavaroise, qui a coordonné les investigations, cinq pots manipulés ont été découverts avant leur consommation en Autriche, en Tchéquie et en Slovaquie.

Un pot acheté dans un supermarché de l'enseigne Spar à Eisenstadt, chef-lieu de la région autrichienne du Burgenland, a été saisi le 18 avril. Il contenait 15 microgrammes de mort-aux-rats.

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La marque Hipp avait lancé à la mi-avril un rappel de pots potentiellement contaminés en Autriche. Les alertes concernaient notamment un pot de 190 grammes de «purée de légumes carotte-pomme de terre».

Un deuxième pot, vendu dans la même filiale Spar à Eisenstadt et également soupçonné d'avoir été contaminé à la mort-aux-rats, n'a pas encore été retrouvé.

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