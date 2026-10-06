DE
FR

Jour des commémorations
7-Octobre: Israël menace le Hamas de représailles démesurées

Israël renforce sa vigilance avant le 7 octobre. Le ministre de la Défense alerte sur des menaces d’attaques du Hamas à Gaza et ordonne à l’armée de se préparer à tout scénario.
Publié: il y a 21 minutes
Le ministre de la Défense a ordonné à Tsahal de se tenir prête à tout scénario à Gaza.
Photo: BASHAR TALEB
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre de la Défense israélien a ordonné mardi à l'armée israélienne d'augmenter son niveau de vigilance et de se tenir prête à «tout scénario possible» dans la bande de Gaza à la veille des commémorations du 7-Octobre.

Israël Katz a donné ces instructions «à la lumière de renseignements concernant des velléités du Hamas de tenter de mener des attaques et des attentats contre nos forces», a déclaré son ministère dans un communiqué. «Si nos forces venaient à subir des pertes, ce sont le Hamas et la population de Gaza qui en paieraient le prix fort, dans des proportions considérables», a ajouté le ministère.

Plus jamais de pouvoir pour le Hamas

Cette menace intervient dans un climat chargé à la veille du troisième anniversaire de l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, déclenchant une riposte dévastatrice qui a ravagé la bande de Gaza. Les autorités israéliennes redoutent des tentatives d'embuscade contre les postes militaires israéliens situés dans la zone de Gaza contrôlée par l'armée ou d'enlèvements de soldats.

L'armée israélienne a régulièrement mis en garde le gouvernement durant les derniers mois de tentatives du Hamas de rétablir ses capacités. Lors de la cérémonie officielle commémorant l'attaque du 7-Octobre lundi à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que le Hamas n'aurait plus jamais «aucun pouvoir» dans la bande de Gaza.

Selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles, 1221 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7-Octobre, en majorité des civils. Et 251 autres ont été enlevées et emmenées à Gaza par les hommes du mouvement islamiste palestinien. L'offensive lancée en représailles par Israël à Gaza a fait plus de 74'200 morts, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus