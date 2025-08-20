Dernière mise à jour: il y a 3 minutes

Publié: il y a 11 minutes

Israël a autorisé une nouvelle opération militaire avec comme objectif la prise de la ville de Gaza. Une mobilisation de réservistes est attendue prochainement.

Le ministre israélien de la Défense autorise une opération pour prendre la ville de Gaza

Le ministre de la Défense a «approuvé l'émission des ordres de rappel des réservistes» pour environ 60'000 hommes. Photo: Jehad Alshrafi/AP/dpa

AFP Agence France-Presse et Janine Enderli

Le ministre israélien de la Défense a approuvé le plan pour la prise de la ville de Gaza par l'armée, et ordonné le rappel de 60'000 réservistes pour prendre part part à l'opération, a-t-on appris mercredi auprès de son ministère.

Le ministre Israël Katz «a approuvé le plan d'attaque de l'armée israélienne à Gaza-ville», a indiqué le ministère à l'AFP. Israël Katz a également «approuvé l'émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires pour mener à bien la mission» pour environ 60'000 hommes. Le ministre a par ailleurs approuvé «les préparatifs humanitaires pour l'évacuation» des populations de la ville de Gaza.

Israël a dit début août se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre.

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, avait annoncé en fin de semaine dernière avoir adopté ce nouveau plan, approuvé par son cabinet de sécurité, pour cette nouvelle phase des opérations dans la bande de Gaza.