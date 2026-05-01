Donald Trump prévoit d'augmenter à 25% les droits de douane sur les véhicules européens dès la semaine prochaine, accusant l'Union européenne de ne pas respecter un accord commercial, a-t-il annoncé vendredi sur Truth Social.

Trump pique la mouche et veut taxer les véhicules européens à 25%

Trump pique la mouche et veut taxer les véhicules européens à 25%

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré vendredi vouloir relever à 25% les droits de douane sur les véhicules importés aux Etats-Unis depuis l'UE, reprochant au bloc européen de ne pas respecter leur accord commercial.

Le président américain se dit «ravi» d'annoncer cette nouvelle mesure de défiance à l'égard d'un de ses principaux partenaires commerciaux, dans un message sur sa plateforme Truth Social publié quelques jours après une dispute avec le chancelier allemand Friedrich Merz. Il vise à la fois les voitures et les véhicules plus lourds («trucks» en anglais). «Il est clairement entendu et convenu que, s'ils produisent des voitures et des camions dans des usines situées aux Etats-Unis, AUCUN DROIT DE DOUANE ne sera appliqué», ajoute Donald Trump.

Piqué par l'Alemagne?

L'Union européenne et les Etats-Unis ont conclu l'été dernier un accord limitant les droits de douane sur les voitures et les pièces détachées européennes à 15%, quand d'autres pays restaient frappés par 25%. Donald Trump accuse plusieurs partenaires européens de refuser toute contribution militaire ou logistique aux opérations menées par Washington dans le détroit d'Ormuz, contre l'Iran.

Il a notamment affirmé cette semaine envisager de réduire les forces américaines stationnées en Allemagne après que Friedrich Merz a déclaré que «les Américains (n'avaient) visiblement aucune stratégie» en Iran. L'Allemagne est un gros producteur automobile.