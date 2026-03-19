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15'000 dollars!
Ces ressortissants devront payer une caution pour entrer aux USA

Dès le 2 avril, les ressortissants de 50 pays, dont la Tunisie et le Cambodge, devront payer une caution de 15'000 dollars pour obtenir un visa de tourisme ou d'affaires aux États-Unis, a annoncé Washington mercredi.
Publié: il y a 50 minutes
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le département d'Etat a annoncé mercredi avoir rallongé la liste de pays dont les ressortissants, s'ils désirent se rendre aux Etats-Unis, devront s'acquitter d'une caution de 15'000 dollars. Cette mesure, qui s'applique aux visas d'affaires et de tourisme B1 et B2, donc non-immigrants, concerne déjà 38 pays et sera étendue à douze autres pays dont le Cambodge et la Tunisie à compter du 2 avril, selon un communiqué.

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Elle entre dans le cadre des efforts du gouvernement américain pour limiter l'immigration illégale et lutter contre les détenteurs de visas qui dépassent la durée autorisée de leur séjour aux Etats-Unis. Ainsi, selon le département d'Etat, près de 1000 étrangers ont obtenu un visa dans le cadre de ce programme, et 97% des voyageurs sont rentrés chez eux dans les délais prévus.

La caution est restituée si le détenteur du visa retourne dans son pays dans les délais prévus ou s'il ne voyage pas. Il en coûte en moyenne 18'000 dollars au contribuable américain pour renvoyer un immigré illégal, selon la même source. Les Etats-Unis ont gelé en janvier les procédures de visas d'immigrants, destinées aux personnes qui envisagent d'y résider de manière permanente, dans 75 pays.

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