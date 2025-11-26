DE
FR
Inondations meurtrières en Thaïlande
0:35
Le sud sous l'eau:Inondations meurtrières en Thaïlande

1200 personnes évacuées
Le bilan des inondations dans le Sud de la Thaïlande grimpe à 33 morts

Les inondations dans le sud de la Thaïlande ont fait 33 morts selon le gouvernement. L'état d'urgence a été déclaré dans la province de Songkhla, avec plus de 1200 personnes évacuées.
Publié: 07:58 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans le sud de la Thaïlande ont fait au moins 33 morts, a indiqué mercredi le gouvernement citant un nouveau bilan. «Les autorités rapportent que 33 personnes sont mortes dans sept provinces, les causes étant notamment des inondations soudaines, des électrocutions et des noyades», a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakulkiat.

«Le niveau de l'eau devrait baisser dans le Sud», a-t-il néanmoins ajouté. Le gouvernement a déclaré la veille l'état d'urgence dans la province méridionale de Songkhla, le service météorologique prévoyant davantage de précipitations cette semaine Depuis jeudi, plus de 1200 personnes ont été évacuées de leurs domiciles dans la région, selon son département des relations publiques.

Lien direct avec le réchauffement climatique

Des images diffusées par la télévision locale ont montré ces derniers jours des sauveteurs à Hat Yai en train évacuer des habitants à l'aide de bateaux, de jet-skis et de camions de l'armée au milieu des eaux montantes.

La Thaïlande connaît régulièrement de fortes pluies de juin à septembre, les scientifiques expliquant que le réchauffement climatique engendré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Pour chaque degré supplémentaire, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus, avec des retombées hydriques plus lourdes, préviennent les experts.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus