Le procureur réclame plus de 11 ans de prison contre P. Diddy, reconnu coupable de transport à des fins de prostitution. Acquitté des charges les plus lourdes en juillet, il est accusé d’abus sur plusieurs femmes. Sa peine sera fixée ce vendredi à New York.

Le parquet de New York requiert plus de 11 ans de prison contre P. Diddy

Le parquet de New York requiert plus de 11 ans de prison contre P. Diddy

P. Diddy a été acquitté des charges les plus graves, mais est reconnu coupable de transport à des fins de prostitution. Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Un procureur a réclamé une peine supérieure à 11 ans de prison contre la star du hip-hop P. Diddy, acquitté en juillet des charges les plus lourdes initialement retenues contre lui dans une affaire de violences sexuelles. Sean Combs, de son vrai nom, actuellement incarcéré, sera fixé vendredi sur son sort devant le tribunal de New York qui l'a jugé.

Agé de 55 ans, P. Diddy était accusé d'avoir forcé plusieurs femmes – dont sa petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie – à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués. Début juillet, il a été acquitté des accusations de trafic sexuel et association de malfaiteurs, les plus graves portées contre lui. Il a en revanche été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution.

Dans un long texte de 166 pages daté de mardi, le procureur fédéral Jay Clayton justifie la peine réclamée par le fait que «ses crimes sont graves et ont conduit, dans plusieurs affaires similaires, à des peines supérieures à dix ans» d'incarcération. «Une peine de prison importante est également nécessaire dans cette affaire car le prévenu ne manifeste aucun repentir», écrit-il.

Des relations mutuellement toxiques?

Sean Combs «tente de présenter des décennies d'abus comme simplement la conséquence de relations mutuellement toxiques. Mais rien n'est 'mutuel' dans une relation où une personne détient tout le pouvoir», ajoute encore Jay Clayton.

Il joint à ses arguments un extrait d'un courrier envoyé par la chanteuse Cassie (Casandra Ventura de son vrai nom) à la cour: «J'espère que votre décision de condamnation reflétera la force qu'il a fallu aux victimes de Sean Combs pour se manifester», écrit-elle notamment.

La défense du rappeur et homme d'affaires avait de son côté réclamé la semaine dernière une peine qui n'excède pas 14 mois de prison – une durée qui lui permettrait d'être libéré avant la fin de l'année compte tenu du temps passé en détention provisoire.