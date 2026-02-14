DE
FR

Hallebardes à la main
600 manifestants contre l'obligation vaccinale à Saint-Gall

Une manifestation contre l'obligation vaccinale a réuni 600 personnes samedi à Saint-Gall. Des heurts ont éclaté après que la police a retiré l'autorisation, utilisant des gaz lacrymogènes pour contrôler la situation.
Publié: il y a 52 minutes
La police de Saint-Gall a retiré l'autorisation de manifester à Mass-Voll sur place. Le cortège a toutefois refusé d'obtempérer à l'ordre de quitter les lieux.
Photo: STRINGER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Saint-Gall contre une obligation vaccinale. De nombreux membres du groupe d'extrême droite Junge Tat étaient en tête du cortège, organisé par le mouvement «Mass-Voll». Avant que la manifestation ne puisse se mettre en route après midi près de la gare, une action perturbatrice a eu lieu, a déclaré une porte-parole de la police municipale de Saint-Gall à l'agence Keystone-ATS. Le groupe «Ostschweiz Nazifrei» («Suisse orientale sans nazis») avait appelé à une contre-manifestation non autorisée.

Certains des quelque 600 manifestants brandissaient des hallebardes. Pour des raisons de sécurité, la police a finalement retiré l'autorisation à la manifestation de «Mass-Voll». Les manifestants ont alors franchi un barrage policier et ont commencé à défiler dans la vieille ville. Des échauffourées ont éclaté. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les affrontements entre les différents groupes.

