L'OMS estime qu'une pandémie de «maladie X» peut se déclencher à tout instant. Ce mal, dont la nature ne peut être connue à ce stade, peut survenir demain comme dans 100 ans.

«La plus grande menace pour l'humanité est un virus, pas une guerre nucléaire»

Marian Nadler et Blicki

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde depuis plusieurs années contre la menace d'une pandémie de «maladie X», qui pourrait faire des ravages à l'échelle mondiale. Ce scénario, qui inquiète les experts en santé publique, repose sur l’émergence d’une maladie inconnue capable de se propager très rapidement.

Le professeur serbe d’épidémiologie Zoran Radovanović est revenu sur le risque lié à la «maladie X» dans une interview accordée au média Blic.rs. Selon lui, il est impossible de prédire la date exacte du déclenchement de cette pandémie, une telle catastrophe pouvant se produire demain comme dans 100 ans.

Zoran Radovanović explique que la «maladie X» serait probablement transmise de l’animal à l’être humain, à l’image de précédentes pandémies. «Pour qu’une pandémie se déclenche, l’immunité humaine face à cette maladie doit être inexistante. Avec des anticorps, une immunité ou des vaccins, une pandémie pourrait être évitée», précise-t-il.

La plus grande menace pour l'humain

Début 2024, le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, avait insisté sur la nécessité de se préparer à l'échelle mondiale. «La question n’est pas de savoir si, mais quand une telle menace surviendra», avait-il déclaré lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos. Un traité international sur les pandémies – dont l’adoption est espérée pour mai 2026 – doit permettre de mieux préparer les Etats à ce type de crise et de tirer les enseignements de la pandémie de Covid-19.

Zoran Radovanović envoie pour sa part un avertissement sans équivoque: «La plus grande menace pour l’humanité est un virus, et non une guerre nucléaire ou une météorite. Nous devons être prêts à toutes les éventualités.»

Cet article a été publié initialement sur le média en ligne serbe Blic.rs. Comme Blick, Blic.rs appartient au groupe Ringier.