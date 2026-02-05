Au programme de ce jeudi 5 février: un ex-médecin cantonal a gagné son combat, une révolte historique dans une prison, les chômeurs attendent toujours leurs allocations, le patron du WEF dans la tourmente et, enfin, de nouvelles mesures pour le logement public.

Pour bien débuter votre journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 5 février. On est parti!

1 Un ex-médecin cantonal gagne son procès contre un influenceur

Comparé au dirigeant nazi Joseph Goebbels en 2023 pendant la pandémie de Covid-19 par un influenceur genevois, l'ex-médecin cantonal neuchâtelois Claude-François Robert a gagné devant la justice, rapportent jeudi «ArcInfo» et «24 heures». Le ministère public genevois a condamné par ordonnance pénale l'homme, qui se dit anthropologue de la santé, à 45 jours-amende à 170 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1530 francs pour injure et diffamation. «Cette histoire se termine et j'en suis bien content», déclare dans les journaux Claude-François Robert, qui est désormais à la retraite.

2 Des prisonniers se barricadent à la prison de Bellechasse

Une trentaine de détenus de la prison de Bellechasse (FR), qui revendiquaient de meilleures conditions de détention, ont refusé de réintégrer leur cellule lundi soir vers 19h et se sont barricadés dans un secteur du régime fermé, relatent jeudi la RTS et «La Liberté». «Ils se sont montrés extrêmement agressifs, violents, utilisant des barres de bois, voire de métal, ont causé des déprédations et proféré des menaces», explique Didier Page, secrétaire général adjoint et responsable de la communication de la Direction fribourgeoise de la sécurité, de la justice et du sport. La police cantonale a dû intervenir. «Vers 22h, avec les négociations, la situation a trouvé un terme favorable et ils ont accepté de retourner dans leur cellule», a ajouté le responsable. Personne n'a été blessé.

3 Retards massifs dans les allocations chômage

Des problèmes persistent dans le versement des allocations chômage, malgré les déclarations du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), qui avait annoncé un retour à la normale à la fin janvier, remarquent plusieurs médias jeudi. «Nous sommes toujours clairement dans une situation de crise. Toutes les caisses de chômage de Suisse sont encore concernées par cette débâcle informatique», déclare dans «Le Nouvelliste» le directeur de la Caisse cantonale de chômage et président de l'Association suisse des caisses publiques de chômage, Jean-Claude Frésard. En raison de problèmes informatiques, le traitement d'un dossier prend jusqu'à cinq fois plus de temps que d'habitude, explique Daniel Wessner, directeur de l'Office de l'économie et du travail du canton de Thurgovie dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund».

4 Les propos du CEO du WEF sur Epstein se contredisent

Le Forum économique mondial (WEF) a ouvert une enquête sur les contacts entre son président Børge Brende et le criminel sexuel américain décédé en prison Jeffrey Epstein, écrit jeudi la «Neue Zürcher Zeitung». Le nom de Børge Brende apparaît dans de nombreux documents des dossiers Epstein publiés récemment par le ministère américain de la justice, notamment des échanges de messages et d'emails datant de 2018 et 2019 entre les deux hommes. Le président du WEF qualifie dans le journal ces contacts d'erreur et déclare avoir informé la direction du WEF après l'inculpation de Jeffrey Epstein en 2019. Mais le fondateur du forum, Klaus Schwab, contredit, pour Blick, les déclarations de Børge Brende. «Je m'en serais souvenu. Je n'aurais jamais approuvé cela», a-t-il répondu. Il menace d'intenter une action en justice si Børge Brende maintient sa version des faits.

5 Le marché du logement analysé par l’Office fédéral à Berne

Le directeur de l'Office fédéral du logement et le responsable du secteur de l'encouragement du logement présentent jeudi à Berne les grandes lignes du soutien à la construction de logements d'utilité publique, les instruments mis en oeuvre à cet effet ainsi que leur interaction. Les deux responsables doivent donner un aperçu de la situation actuelle du marché du logement.