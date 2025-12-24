DE
FR

Le Valais très touché
La grippe progresse fortement avec plus de 2000 cas graves

La grippe progresse en Suisse avec 2178 cas confirmés en laboratoire la semaine dernière, soit près de 24 cas pour 100'000 habitants. Le Tessin, Bâle-Ville et le Valais sont les cantons les plus touchés.
Publié: 14:08 heures
De nombreuses personnes en Suisse passeronn les fêtes de fin d'année au lit. L'épidémie de grippe continue de progresser. (photo symbolique)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 2000 personnes sont actuellement alitées avec la grippe en Suisse. La grippe saisonnière continue de gagner du terrain. La Confédération dénombre un tiers de cas de plus que la semaine précédente. Au total, 2178 cas de grippe confirmés en laboratoire ont été enregistrés en Suisse et au Liechtenstein la semaine passée, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Cela représente près de 24 cas pour 100'000 personnes, soit environ deux fois plus qu'à la même époque il y a un an.

Au plan régional, le plus grand nombre de cas confirmés pour 100'000 personnes est signalé au Tessin (66,59), à Bâle-Ville (42,21) et en Valais (40,13). Les cantons de Glaris (2,36), Obwald (2,52) et Nidwald (11,03) comptent le moins de malades, écrit l'OFSP.

Le nombre de consultations pour des symptômes gripaux est également nettement plus élevé que l'année dernière. Sur 100'000 habitants, environ 200 ont consulté un médecin pour une forte fièvre soudaine, de la toux ou des maux de gorge. Cela représente plus de 18'000 personnes, selon l'OFSP. L'année dernière à la même époque, seules 80 personnes sur 100'000, soit un peu plus de 7000 personnes au total, avaient consulté un médecin pour de tels symptômes.

D'autres virus circulent

Les virus de la grippe provoquent une épidémie pratiquement chaque hiver, à l'exception de la saison grippale 2020/2021. En raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de Covid 19, l'épidémie de grippe n'a pas eu lieu cet hiver-là. Les cas de grippe ne sont apparus que sporadiquement.

Outre les virus de l'influenza qui provoquent la grippe, d'autres virus circulent parmi la population suisse. Parmi eux, le virus respiratoire syncytial (VRS), fréquent, qui peut provoquer des infections des voies respiratoires. Dans les eaux usées, la charge du VRS augmente actuellement dans plusieurs régions, selon l'OFSP, ce qui indique le début d'une vague de cette affection.

Le coronavirus continue également de circuler, mais la vague de Covid-19 a déjà dépassé un pic provisoire en octobre. La semaine dernière, les chiffres ont légèrement diminué par rapport à la semaine précédente. Ils sont actuellement plus bas que le nombre de cas de grippe.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus