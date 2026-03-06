Der Krieg im Iran bringt die Schweizer Neutralität wieder aufs Tapet. Auch unsere Leserinnen und Leser diskutieren heftig darüber. Strikte Neutralität oder doch eine klare Positionierung? Die Meinungen gehen auseinander.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Neutralität wegen Iran-Krieg hitzig debattiert, Nationalrat gegen Neutralitäts-Initiative

50 % der Leser für strikte Neutralität, 17 % wollen Aufgabe der Neutralität

Über 2000 Umfrageteilnehmer, 33 % für flexible Neutralitätsregelung je nach Situation

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Der Krieg im Iran rückt die Schweizer Neutralität erneut ins Zentrum der politischen Debatte. Der Nationalrat hat sich klar gegen die Neutralitäts-Initiative ausgesprochen, um den aussenpolitischen Handlungsspielraum der Schweiz zu wahren. Befürworter betonen hingegen, dass strikte Neutralität die Schweiz davor schützt, in internationale Konflikte verwickelt zu werden.

Die Lage im Nahen Osten stellt die Schweizer Behörden zudem vor konkrete Fragen – etwa, ob US-Militärflugzeuge den Schweizer Luftraum auf dem Weg in den Iran nutzen dürfen. Ein heikles Thema, das auch die Abhängigkeit von Washington bei Rüstungslieferungen deutlich macht. US-Präsident Donald Trump (79) könnte wirtschaftliche Interessen und Handelsverhandlungen nutzen, um Druck auf Bern auszuüben.

Standhaft bleiben oder handeln?

Nicht nur in Bern, auch von unserer Leserschaft wird darüber diskutiert, wie konsequent die Schweiz ihre Neutralität auslegen soll. In einer Leserumfrage mit über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ergibt sich ein gespaltenes Bild: 17 Prozent sprechen sich dafür aus, die Neutralität aufzugeben und eine klare Position zu beziehen. 33 Prozent plädieren für eine flexible Handhabung je nach Situation, während sich die Mehrheit von 50 Prozent für die Beibehaltung einer strikten Neutralität ausspricht, um nicht in Konflikte verwickelt zu werden.

Die Kommentare spiegeln diese Unterschiede wider. Viele Leserinnen und Leser betonen, dass Neutralität ein zentraler Teil der Schweizer Identität sei und konsequent verteidigt werden müsse. «Neutral heisst, sich nicht einzumischen. Mehr ist da nicht! Waffenexporte kann man pausieren, solange der Krieg anhält», schreibt User Paul Neidhart.

Ähnlich sieht es Leser Winny Lechner: «Wie problematisch die Weitergabe von Waffen an die Ukraine wäre, zeigt sich spätestens jetzt beim Angriff von Israel/USA gegen den Iran. Müsste jetzt die Schweiz dem Iran auch mit Waffenlieferungen helfen? Wirtschaftliche Interessen über die Neutralität zu stellen, ist eine denkbar schlechte Idee.»

Und auch Kurt Bortis meint: «Die Neutralität der Schweiz hat sich nicht nur im Zweiten Weltkrieg bewährt, und daran hat sich bis heute nichts geändert. Einfach sich selbst und standhaft bleiben. Niemand kann uns zwingen, die Neutralität aufzugeben!»

Neutralität unter Druck

Andere Leserinnen und Leser sehen die Umsetzung der Neutralität kritisch. Peter Simmen etwa schreibt: «Trump liefert F-35-Kampfjets zu seinem Preis, falls er irgendwann liefert, und unser Bundesrat überlegt sich noch immer, wie tief der Bückling werden soll. Sie reden beim Bund von Standhaftigkeit und Neutralität. Mit diesen Floskeln verbergen sie die Angst, sich positionieren zu müssen. Wir brauchen eine Regierung, die Stärke, Zuversicht und Sicherheit vermittelt. Aber die jetzige vermittelt das nicht.»

Userin Karin Capt hinterfragt die Prioritäten der Regierung: «Die Schweiz ist derzeit besonders an guten Beziehungen zu Washington interessiert. Neutralität hin oder her – sind diese Beziehungen wirklich so gut? Wenn es nur mit Erpressungen seitens der USA geht, denke ich, stehen sie auf einer sehr schlechten Grundlage.»

Ähnlich argumentiert Emilio Pérez, der die wirtschaftlichen Abhängigkeiten betont: «Erpressung ist gar keine Grundlage für eine Geschäftsbeziehung! Darum verstehe ich nicht, dass man ums Verrecken an den sich ständig verschlechternden Bedingungen und dauernden Verspätungen für die Waffenlieferungen festhält.» Dass der Bundesrat «ja nicht Trump verärgern» wolle, scheine wichtiger zu sein, als endlich die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz mit zuverlässigen Partnern und unter bezahlbaren Bedingungen zu gewährleisten. «Das Problem ist, dass der Bundesrat das Richtige nicht mehr unbeeinflusst entscheiden kann.»