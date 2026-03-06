Etihad und Emirates fliegen wieder eingeschränkt nach Zürich
Nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Kriegs nehmen zwei Fluggesellschaften wieder einen eingeschränkten Flugplan nach Zürich auf. So soll ein Flieger der Etihad Airways am Freitagabend erstmals wieder in Zürich landen. Für die Strecke zwischen Abu Dhabi und Zürich sei vorerst eine tägliche Abendrotation vorgesehen, bestätigte der Flughafens Zürich am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Konkret gehe es dabei um den Flug EY 141, der um 19.50 Uhr in Zürich landet und um 21.20 Uhr wieder zurückfliegt. Im Einsatz steht eine Boeing Dreamliner mit über 200 Passagierplätzen. Auch am Samstag gelte dieser Flugplan. Normalerweise wird die Strecke dreimal täglich mit einem Grossraumflugzeug und zwei kleineren Maschinen des Typs A321 bedient. Die beiden anderen Flüge bleiben derzeit gestrichen.
Flugplan nach entsprechender Sicherheitslage
Flüge würden laut Etihad jedoch nur bei entsprechender Sicherheitslage durchgeführt. Neben Zürich soll Etihad auch Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris und Rom wieder anfliegen.
Auch die Airline Emirates nahm den Betrieb nach Zürich teilweise wieder auf. Schon am Donnerstagabend landete ein Flieger von Dubai in Zürich, erklärte der Flughafen gegenüber der Nachrichtenagentur.
Am Flughafen Zürich landete am Donnerstag auch der erste Swiss-Sonderflug aus dem Nahen Osten. An Bord: 211 Passagiere, die endliche wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. Meine Kollegen Karin Frautschi und Beat Michel haben die sehnlichst erwartete Ankunft in Zürich begleitet. Den Artikel dazu findest du hier.
Luftangriffe in der Nacht auf Freitag
Von Sandra Marschner, Redaktorin Newsdesk
Auch in der Nacht auf Freitag erschütterten zahlreiche Luftangriffe den Nahen Osten. Israel startete eine Reihe von Angriffen auf Infrastruktureinrichtungen des Regimes in der iranischen Hauptstadt Teheran. Wie Videos auf Social Media zeigen, war der Himmel von feurigen Explosionen erfüllt.
Auch im Südlibanon trafen israelische Luftangriffe mehrere Städte. Am Donnerstag hatte das israelische Militär angekündigt, Infrastruktur der Hisbollah in Beirut anzugreifen. Zuvor hatte die israelische Armee Warnungen an die Bevölkerung Beiruts auszugeben, den Süden der Stadt zu evakuieren.
Das israelische Militär gibt an, über Nacht sechs iranische Raketenwerfer getroffen und zerstört zu haben. Zudem behauptet die israelische Armee bei den jüngsten Angriffen «drei fortschrittliche iranische Verteidigungssysteme» zerstört zu haben.
Doch es folgten auch Gegenschläge des Irans. Nach Angaben der Verteidigungsministerien wurden in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Kuwait und Katar mehrere iranische Drohnen und Raketen abgefangen. In Bahrain wurden ein Hotel und Wohngebäude sowie eine Ölraffinerie getroffen. Nach Angaben der Regierung habe es keine Verletzten gegeben, während die Raffinerie weiterhin in Betrieb sei.
Iran setzt im Krieg auf international geächtete Waffe
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite wütet nun schon seit gut einer Woche. Viele verschiedene Waffen beweisen in diesem Krieg ihre Zerstörungskraft. Gleich zu Beginn der Operation Epic Fury waren über 100 Kampfjets der US-Armee im Einsatz, gemeinsam mit Kriegsschiffen und Artillerie.
Am Donnerstag feuerte der Iran indessen eine besonders heimtückische Waffe aus Israel ab. Gefechtsköpfe, die mit Streumunition geladen sind. «Raketenregen auf dem Weg nach Tel Aviv», betitelte der staatliche Rundfunk des Irans ein Video, das Leuchtspuren der sogenannten Clustermunition zeigen soll. In Israel lösten die Geschosse einen Raketenalarm aus.
Der Einsatz von Streumunition ist international weitgehend geächtet, weil sie grosse Flächen unkontrolliert mit Sprengkörpern überzieht. Laut dem Internationalen Roten Kreuz fordert die tödliche Waffe immer einen hohen Tribut von der Zivilbevölkerung. Einige Versionen können Sprengstoff auf einer Fläche von der Grösse von vier Fussballfeldern verteilen, heisst es in einem Bericht.
Ausserdem explodiere ein Grossteil der Munition oft nicht wie vorgesehen. Viele Tausend Zivilisten seien infolge dieser Blindgänger in vergangenen Konflikten getötet oder verletzt worden. Der Einsatz von Streumunition gilt deshalb als international geächtet. Im Abkommen von Oslo aus dem Jahre 2008 haben sich 111 Staaten dazu bereit erklärt, den Einsatz, die Herstellung sowie den Erwerb von Streumunition zu unterlassen.
Allerdings haben weder der Iran noch die USA oder Israel dieses Abkommen unterzeichnet. Auch die ukrainische Armee setzt in ihrem Krieg gegen Russland auf die umstrittene Streumunition.