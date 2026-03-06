Etihad und Emirates fliegen wieder eingeschränkt nach Zürich

Nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Kriegs nehmen zwei Fluggesellschaften wieder einen eingeschränkten Flugplan nach Zürich auf. So soll ein Flieger der Etihad Airways am Freitagabend erstmals wieder in Zürich landen. Für die Strecke zwischen Abu Dhabi und Zürich sei vorerst eine tägliche Abendrotation vorgesehen, bestätigte der Flughafens Zürich am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Konkret gehe es dabei um den Flug EY 141, der um 19.50 Uhr in Zürich landet und um 21.20 Uhr wieder zurückfliegt. Im Einsatz steht eine Boeing Dreamliner mit über 200 Passagierplätzen. Auch am Samstag gelte dieser Flugplan. Normalerweise wird die Strecke dreimal täglich mit einem Grossraumflugzeug und zwei kleineren Maschinen des Typs A321 bedient. Die beiden anderen Flüge bleiben derzeit gestrichen.

Flugplan nach entsprechender Sicherheitslage

Flüge würden laut Etihad jedoch nur bei entsprechender Sicherheitslage durchgeführt. Neben Zürich soll Etihad auch Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris und Rom wieder anfliegen.

Auch die Airline Emirates nahm den Betrieb nach Zürich teilweise wieder auf. Schon am Donnerstagabend landete ein Flieger von Dubai in Zürich, erklärte der Flughafen gegenüber der Nachrichtenagentur.

Am Flughafen Zürich landete am Donnerstag auch der erste Swiss-Sonderflug aus dem Nahen Osten. An Bord: 211 Passagiere, die endliche wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. Meine Kollegen Karin Frautschi und Beat Michel haben die sehnlichst erwartete Ankunft in Zürich begleitet. Den Artikel dazu findest du hier.



