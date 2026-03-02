Leser zum Nahost-Konflikt

Die Eskalation im Nahen Osten hat gravierende Folgen: Flüge fallen aus, Ölpreise steigen, News über immer heftigere Bombardements überschlagen sich. Die Blick-Community ist alarmiert und stellt Grundsatzfragen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Israel und USA greifen am 28. Februar den Iran an

Ayatollah Ali Chamenei bei Angriff getötet, Ölpreise könnten stark steigen

Zwei Drittel der 2415 Befragten verurteilen den Angriff auf den Iran War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eva Kunz Senior Community Editorin

Die Spannungen im Nahen Osten haben sich am Wochenende erneut zu einem offenen militärischen Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran zugespitzt. Am frühen Samstagmorgen erklärten Israel und die USA mit einem gemeinsamen Angriff dem Iran den Krieg. Kurz darauf meldeten iranische Staatsmedien, dass der oberste iranische Religionsführer, Ayatollah Ali Chamenei (†86), bei den Angriffen getötet worden sei.

US‑Präsident Donald Trump (79) begründet den Angriff insbesondere damit, dass er den Iran daran hindern wolle, mutmasslich Atomwaffen zu entwickeln.

Der Konflikt ist weit über das Kampfgebiet hinweg spürbar. Stark betroffen sind viele Flüge über der Grossregion des Nahen Ostens. Annulationen, Umleitungen und Verspätungen sind die Folge. Auch die Ölpreise – und somit die Kosten für Benzin und Diesel an der Tankstelle – dürften nun massiv ansteigen.

Community zeigt sich alarmiert

Vor diesem Hintergrund diskutieren auch unsere Leserinnen und Leser intensiv über die Eskalation im Nahen Osten. Dabei äussern sich viele konkret zum Angriff am Samstag. Eine Umfrage an die Community zeigt: Rund zwei Drittel verurteilen den Angriff auf den Iran, ein Drittel der insgesamt 2415 Teilnehmenden findet hingegen: «Ja, die USA hatten keine andere Option.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In den Kommentarspalten äussern sich viele Blick-Lesende mit Besorgnis über die Folgen des aufflammenden Kriegs, andere kritisieren das internationale Vorgehen und fordern Sanktionen gegen die Angreifer.

Rolf Gisler bringt seinen Unmut kurz auf den Punkt: «Danke Trump; für nichts als Schlamassel! Ami, go home!» Doris Müller schreibt: «Diejenigen hier, die Donald Trump jetzt wieder für den Friedensnobelpreis vorschlagen würden, sollten vielleicht ihre Weltanschauung etwas einmitten!»

Leser Dominik Fuchs gehört hingegen zu jener Gruppe, die den Angriff gerechtfertigt sieht: «Der Iran ist seit Jahren ein Terrorregime. Soll man die machen lassen, bis sie die Atombombe haben? Dann wäre niemand mehr sicher.» Mikael Matthey antwortet ihm: «Israel ist nicht besser, nur lässt man die seit Jahrzehnten machen.»

Leser fordern Sanktionen gegen USA und Israel

Viele in der Community fordern direkte Konsequenzen für die Angreifer: «Die USA und Israelis müssten nun auch sanktioniert werden wie Russland, sie haben den Krieg gestartet», schreibt etwa Manfred Hürlimann. Leser Daniel Hartmann kommentiert: «Ich frage mich schon, was sich Israel noch alles erlauben kann, bis diese Regierung endlich sanktioniert wird.»

Hans Ruedi Meyer zeichnet derweil eine düstere Prognose: «Wir befinden uns hier nicht mehr im Bereich der Diplomatie, sondern in einem Abnutzungskrieg, bei dem es – rhetorisch gesehen – nur noch um Vernichtung oder totalen Sieg geht.» Er erinnert: «Die Geschichte zeigt leider, dass solche Konflikte oft erst dann enden, wenn eine Seite physisch nicht mehr in der Lage ist, Widerstand zu leisten.»

«Europa wird die Rechnung bezahlen müssen»

Ähnlich sieht es Elena Kalinina: «Wird so kommen, wie an allen Schauplätzen, wo sich der Westen eingemischt hat. Regime umstürzen und denken, es kommen dann prowestliche Vertreter an die Macht.» Schwarz sieht auch Beat Rigert, er befürchtet: «Das wird für die USA ein zweites Vietnam.»

Einige Leser lenken mit ihren Kommentaren auf die Lage in Europa und befürchten einerseits neue Flüchtlingsströme und andererseits eine Zunahme von Anschlägen. Nils Andersson schreibt: «Europa wird die Rechnung bezahlen und die Hunderttausenden von Flüchtlingen aufnehmen müssen.» Claudia Demarmels kommentiert in dieselbe Richtung: «Amerika fängt einen Krieg an, das totale Chaos bricht aus und Amerika zieht sich zurück. Wir in Europa haben dann die Flüchtlinge. So wird es enden.»