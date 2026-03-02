«Wir werden diesen Krieg beenden»

Das Pentagon äusserte sich am Montag in einer Pressekonferenz zum ersten Mal zu Operation Epic Fury. Ziel der US-Streitkräfte sei es, den sogenannten «iranischen Schutzschild» zu zerstören. «Der Iran hat jahrelang versucht, sich eine Atombombe zu erlügen», sagte Verteidigungsminister Pete Hegseth. «Im letzten Sommer haben die USA und Israel das iranische Nuklearprogramm vernichtet. Jetzt werden wir dafür sorgen, dass dieses islamistische Terrorregime nie mehr die Möglichkeit haben wird, ein solches Programm aufzubauen.»

Begonnen hat die Militäroperation wohl im Weltraum. Die US-Space-Force hat die Kommunikationskanäle im Iran gestört und so die Luftangriffe ermöglicht. Die USA wollen im Nahen Osten laut Aussagen von Hegseth ausserdem keinen endlosen Krieg führen. «Nicht wie im Irak oder in Afghanistan.» Zur genauen Länge der Operation wollte sich der Verteidigungsminister aber nicht äussern. «Wir haben diesen Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn beenden.»