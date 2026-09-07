Zum ersten Mal gewann die AfD am Sonntag die Regierungswahlen in einem Bundesland. Ganze 44,3 Prozent der Stimmbevölkerung in Sachsen-Anhalt steht hinter der Partei. Erklärungsversuche aus der Community.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft AfD gewinnt Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 44,3 Prozent am 6. September

CDU stürzt auf 17,2 Prozent ab, massiver politischer Rechtsruck erwartet

Wahlresultat: 44,3 Prozent für AfD, deutlicher Vorsprung vor anderen Parteien

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die AfD hat die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Für ein absolutes Mehr reicht es am Sonntag mit 44,3 Prozent zwar nicht, trotzdem ist der Volkswille unmissverständlich. Die grösste Koalitionspartei, die CDU, schafft es gerade mal auf 17,2 Prozent. Nachdem eingetreten ist, was Gegner bereits im Vorfeld befürchtet haben, ist in dem Bundesland nun mit einem gewaltigen Umschwung zu rechnen.

Unsere Community diskutierte die mögliche AfD-Regierung in unserer Community bereits vorab. Auch wenn sich ein Leseranteil gegen die AfD aussprach, sympathisierte die grosse Mehrheit mit der rechten Partei. Nun, da der Rechtsrutsch in Sachsen-Anhalt Realität ist, versucht unsere Leserschaft zu erklären, wie es dazu kommen konnte.

«Wer am Volk vorbeipolitisiert, hat eine Abwahl verdient!»

Viele Mitglieder unserer Community machen den Aufstieg der AfD vor allem an den anderen deutschen Parteien fest. So etwa Rudolf Ogi: «Die Koalition hat mit ihrer linken Politik dermassen verkackt. Jetzt kommt die Quittung. Wer 20 Jahre an einem Grossteil des Volkes vorbeipolitisiert, hat eine Abwahl verdient!» Michael Görlitz kann nur zustimmen: «Wer sich mit schlechter Politik rund um Klima, Migration und Wirtschaft ins eigene Knie schiesst, muss sich nicht über Schmerzen wundern.»

Reto Signer ist derweil überzeugt: «Die Linken haben über Jahre den Abstieg Deutschlands besiegelt. Jetzt braucht es die AfD. Deutschland schafft sich sonst selbst ab.» Für Heiri Meier ist der Fall klar: «Am Sonntag durften die Bürger wieder einmal indirekt mitreden und zeigen, ob die bisherigen Politiker in ihrem Interesse handelten oder eben nicht. Genau so geht Demokratie.» Lorenz Meier kommentiert: «Die AfD-Ohrfeige war nötig, um endlich aufzuwachen und wieder mehr auf die Wähler zu hören!»

«Die AfD wurde künstlich gross gemacht»

Andere Leserinnen und Leser machen zudem die fehlende Kooperation mit der AfD verantwortlich. Marc Jenal ordnet ein: «Die AfD wurde künstlich gross gemacht, weil die Altparteien jegliche sachliche, berechtigte Kritik ins Reich der Nazis und Antidemokraten verorteten. Damit haben diese sich selbst unglaubwürdig und unhaltbar gemacht.» Max Meyer ist überzeugt: «Hätte Merz eine Koalition mit der AfD begangen, wäre er heute der beliebteste Kanzler aller Zeiten. Mit dem Feindbild hat er nur Wähler verloren.»

Sarah Keller fügt an: «Merz und Co. hätten sich längst konstruktiv mit der AfD auseinandersetzen müssen. Alles andere ist Ideologie.» Michelle Joye fügt an: «Schon seit Jahren frage ich, warum das rechte Lager in Deutschland nicht in die Regierung involviert wird, wie bei uns. So arbeitet man zusammen und hat sich gegenseitig unter Kontrolle.»

Leserinnen und Leser mahnen ganz Europa

In der Community warnen allerdings auch viele, dass ein politischer Umschwung wie in Sachsen-Anhalt auch hierzulande möglich sei. Jürg Egli hofft etwa: «Dieses Resultat sollte Bundesbern endlich wachrütteln. Wenn die Schweiz nicht will, dass es auch hier so weit kommt, dann sollte man auf die ganze Bevölkerung hören.» Martin Müller schliesst sich an: «Auch in der Schweiz sind viele unzufrieden. Man muss sich überlegen, wen man bei den nächsten Wahlen wählt.»

René Merten teilt ebenfalls seine Beobachtungen: «Wenn man die linke Politik verschiedener Parteien betrachtet, dann kann man sich vorstellen, dass auch die SVP weiter zulegen wird.» Peter Moser prognostiziert: «Halb Europa wird mit dem Rechtsrutsch die Quittung vom Volk bekommen. Linke Politik funktioniert, solange es uns gut geht. Sonst gewinnen die Rechten.»