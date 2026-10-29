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EV Experience an der Auto Zürich
Gratis die neuesten E-Modelle testen

Die EV Experience hat sich als fester Bestandteil der Auto Zürich etabliert. In diesem Jahr stehen 48 verschiedene E-Autos und Plug-in-Hybride für kostenlose Probefahrten bereit – so viele wie noch nie! Interessierte sollten noch heute reservieren.
Publiziert: 16:05 Uhr
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Die EV Experience hat sich als fester Bestandteil der Auto Zürich etabliert.
Foto: Thomas Meier

Darum gehts

  • An der Auto Zürich stehen 48 E- und Plug-in-Modelle bereit
  • Gratis-Probefahrten sind online buchbar
  • Experten begleiten und beraten
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Andreas EngelRedaktor Auto & Mobilität

Die E-Mobilität nimmt weiter Fahrt auf: Im September verfügten 46 Prozent der Neuwagen über einen Ladeanschluss. Um sich im Dschungel immer neuer Modelle und Technologien einen Überblick zu verschaffen, bietet die Auto Zürich seit Jahren die EV Experience an. Dabei können sich Interessierte unter ev-experience.ch schon im Vorfeld der Messe gratis für eine Testfahrt in einem der zahlreichen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle anmelden.

Good to know: Testslots lassen sich jeweils bereits ab 8 Uhr buchen – zwei Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Automesse. Da das Interesse in den letzten Jahren gross war, sollten Besucherinnen und Besucher möglichst frühzeitig ihre Slots buchen.

Cityflitzer bis Edel-SUV

Die Bandbreite an Fahrzeugen ist 2026 so gross wie nie: von kleinen Cityflitzern und Kompaktmodellen wie der elektrischen Neuauflage des Renault Twingo oder dem Hyundai Ioniq 3 über Mittelklasse-Neuheiten wie dem BMW i3 bis zu Familienstromern wie dem Plug-in-Reichweiten-Rekordhalter 08 von China-Newcomer Lynk & Co.

EV Experience: Diese 48 Autos stehen für Tests bereit
  • Alfa Romeo Junior
  • Alpine A290 GTS
  • Alpine A390 GTS
  • BMW iX3 50 xDrive
  • BMW i3 50 xDrive
  • BYD Atto 3 Evo
  • BYD Seal U DM-i (Plug-in-Hybrid)
  • BYD Sealion 7
  • Cadillac Optiq
  • Citroën ë-C5 Aircross
  • Denza Z9 GT EV
  • Denza D9 DM-i (Plug-in-Hybrid)
  • DS Automobiles N°7 E-Tense
  • Fiat Grande Panda
  • Ford Explorer
  • Geely E2
  • Geely Starray EM-i (Plug-in-Hybrid)
  • Genesis GV70
  • Hyundai Ioniq 3
  • Hyundai Ioniq 5
  • Hyundai Ioniq 6
  • Hyundai Ioniq 9
  • Hyundai Inster Cross
  • Jeep Compass 4xe (Plug-in-Hybrid)
  • KGM Musso EV
  • Kia EV3 GT
  • Kia EV5 GT
  • Lucid Gravity Touring
  • Lynk & Co 02
  • Lynk & Co 08 (Plug-in-Hybrid)
  • Maserati Grecale Folgore
  • Mazda 6e
  • Mazda CX-6e
  • MG 4 EV XPower
  • MG IM6
  • Mini Aceman eJCW
  • Nissan Ariya Nismo
  • Nissan Leaf Evolve
  • Renault Twingo E-Tech Electric
  • Smart #1 Brabus
  • Smart #3 Brabus
  • Smart #5 Brabus
  • Toyota C-HR+
  • Toyota bZ4X Touring
  • XPeng P7+
  • XPeng G6
  • XPeng G9
  • Zeekr 7GT AWD
  • Alfa Romeo Junior
  • Alpine A290 GTS
  • Alpine A390 GTS
  • BMW iX3 50 xDrive
  • BMW i3 50 xDrive
  • BYD Atto 3 Evo
  • BYD Seal U DM-i (Plug-in-Hybrid)
  • BYD Sealion 7
  • Cadillac Optiq
  • Citroën ë-C5 Aircross
  • Denza Z9 GT EV
  • Denza D9 DM-i (Plug-in-Hybrid)
  • DS Automobiles N°7 E-Tense
  • Fiat Grande Panda
  • Ford Explorer
  • Geely E2
  • Geely Starray EM-i (Plug-in-Hybrid)
  • Genesis GV70
  • Hyundai Ioniq 3
  • Hyundai Ioniq 5
  • Hyundai Ioniq 6
  • Hyundai Ioniq 9
  • Hyundai Inster Cross
  • Jeep Compass 4xe (Plug-in-Hybrid)
  • KGM Musso EV
  • Kia EV3 GT
  • Kia EV5 GT
  • Lucid Gravity Touring
  • Lynk & Co 02
  • Lynk & Co 08 (Plug-in-Hybrid)
  • Maserati Grecale Folgore
  • Mazda 6e
  • Mazda CX-6e
  • MG 4 EV XPower
  • MG IM6
  • Mini Aceman eJCW
  • Nissan Ariya Nismo
  • Nissan Leaf Evolve
  • Renault Twingo E-Tech Electric
  • Smart #1 Brabus
  • Smart #3 Brabus
  • Smart #5 Brabus
  • Toyota C-HR+
  • Toyota bZ4X Touring
  • XPeng P7+
  • XPeng G6
  • XPeng G9
  • Zeekr 7GT AWD

Auch viele weitere chinesische Hersteller wie BYD und dessen Edelmarke Denza mit dem Hightech-Kombi Z9 GT, der soeben gestartete Günstigstromer E2 von Geely oder die aufstrebenden Hersteller MG, XPeng und Zeekr stellen zahlreiche Modelle für Probefahrten zur Verfügung.

Elektro-Experten vor Ort

Auf den rund 20-minütigen Testrunden im Umfeld des Messegeländes werden die Teilnehmerinnen von Fahrzeugexperten begleitet, die alle Fragen zum entsprechenden Modell beantworten können. Alles, was benötigt wird, ist ein gültiger Fahrausweis.

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Unterstützt wird die EV Experience von den Elektro-Profis von Sponsor Avia Volt, die vor Ort bei Fragen rund um die E-Mobilität beratend zur Seite stehen. Egal, ob es ums Laden zu Hause oder unterwegs, technische Spezifikationen, die Installation einer Wallbox, Lade-Apps oder Vergleiche zwischen Benzin-, Hybrid- und Elektroantrieb geht.

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