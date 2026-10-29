Vom Matura-Abbrecher zur Katzen-Koryphäe: Im luzernischen Roggliswil hat Georg Dönni eines der globalen Epizentren für Jaguar-Enthusiasten aufgebaut. Wir besuchen den «Jaguar-Papst», der auch an der Auto Zürich ausstellt.

Darum gehts Georg Dönni gilt in der Jaguar-Szene als Kapazität und betreibt seine Firma in Roggliswil LU

Sein Lager umfasst 25'000 Neuteile, Hunderte Tonnen Gebrauchtteile und 200 Motoren für Jaguar

Ein zwölfköpfiges Team restauriert Klassiker und Dönni stellt an der Auto Zürich in Halle 6 aus

Timothy Pfannkuchen

«Immer dä Dönni», werden sie in der Szene wieder sagen, meint Georg Dönni (66) seufzend auf unsere Bitte, sich fürs Foto als «Jaguar-Papst» zu inszenieren. Aber nach kurzem Zögern macht er lachend mit. Dieser Papst nimmt sich selbst ungern ernst. Aber seine Sache umso mehr.

Im kleinen Roggliswil LU widmet sich die Dönni Classic Car AG der grossen Marke Jaguar samt der Vorgängermarke S.S. und Daimler. Jede Tür, jeder Gang führt in dem verwinkelten Bau in noch eine Werkstatt, noch ein Lager, an noch einem E-Type oder XJ, XK, Mk2 oder XJ-S vorbei. Und mittendrin Georg Dönni, der zu jedem Auto hier eine Anekdote kennt.

Riesiges Teilelager

Genau deshalb drückt «immer dä Dönni» in der Szene vor allem eines aus: Respekt. Punkto klassischer Jaguar gilt Dönni international als eine der Kapazitäten. Das rarste Ersatzteil, die unübertroffene Restaurierung, das detaillierte Verständnis für die Marke – dafür pilgern Enthusiasten seit 1988 zum «Jaguar-Papst». Und hat Dönni ein Teil nicht im 25'000 Neuteile und Hunderte Tonnen Gebrauchtteile (allein 200 Motoren!) umfassenden Bestand, kennt er sicher einen, der es hat. Im Ersatzteillager, an sich Gattin Simones Reich, referiert Dönni zum Verwandtschaftsgrad von Wasserpumpen wie wir über das Wetter und deutet auf einen V12: «Der neunte von 160'000 gebauten SOHC!»

Ist so viel Passion gesund? Dönni schaut uns an, als hätten wir nach der Farbe seiner Unterwäsche gefragt, schmunzelt und sagt: «Natürlich haben wir alle einen Flick ab – und das muss so sein. Das ist kein Beruf – das ist Passion.» Halbe Sachen? Nicht mit ihm. Schon damals nicht. Schrauben lag dem jungen Georg mehr als Schule, sodass er die Matura sausen liess und zufällig bei einer Jaguar-Vertretung eine Lehre machte. Infiziert vom Katzenvirus eilte er nach England zur Ausbildung als Diplom-Restaurator.

Vor allem aber begründete es sein Business. Schweizer Jaguar-Eigner baten ihn, Ersatzteile mitzubringen. Dönni erwarb einen Daimler-Leichenwagen, packte ihn voll und hatte sein Geschäft: Teile. Und weil ihm Perfektion und Geschichte alles sind, landet bei ihm heute zur Restaurierung, was nur Perfektion erlaubt. Der erste öffentlich gezeigte E-Type vom Genfer Salon 1961 etwa. Der Autohandel ergab sich daraus. «Ich suche nie Autos, sie finden mich. Beim 1935er S.S. 1 Airline 20 HP, den wir restaurieren, rief mich ein norwegischer Sammler 30 Jahre nach dem Kennenlernen an. Er wolle, dass das Auto bei mir in gute Hände komme. Wie könnte ich Nein sagen?»

Zwölfköpfiges Team

Simone Dönni (54) brennt an seiner Seite für Jaguar. Mit 16 verliebte sie sich in Georg, mit 19 in einen Daimler DS 420 Vanden Plas, fast sechs Meter lang und mit einer Trennscheibe zum üppigen Fond. Dieser chauffierte zuvor Basler Geldadel. Nach dem Brand, der den Rhein vergiftete, setzte der Chemieriese Sandoz lieber auf Zurückhaltung. Die Dönnis griffen zu. Auch, weil sie zur Bewahrung der Historie das richtige Team haben. Zwölf Mitarbeitende reparieren, reanimieren, sattlern, dengeln Bleche nach alter Väter Sitte über Holz.

Längst dämmert es, als die Dönnis nochmals losmüssen: Ein Mk2 will zu seinem Eigner. Simone Dönni röhrt davon, Georg Dönni wird sie abholen. Papst Georg steigt in einen Smart Roadster! Was ist das denn? «Es gibt auch andere Marken. Aber: Die einzig echte bleibt Jaguar.» Lacht und fährt los. Immer dä Dönni halt.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Die Dönni Classic Car AG wird auch in diesem Jahr wieder an der vom 5. bis 8. November stattfindenden Auto Zürich in Halle 6 präsent sein. Unter anderem stellen die Dönnis einen weissen Jaguar Mk2 aus, der auch direkt an der Messe erworben werden kann.