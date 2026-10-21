Die 39. Auto Zürich bietet vom 5. bis 8. November 2026 so viel Neues wie nie zuvor: 72 Marken zeigen über 100 Neuheiten und Premieren – vom elektrischen Kleinwagen bis zum millionenteuren Supersportwagen. Wir zeigen die Highlights.

Darum gehts Die Auto Zürich 2026 zeigt 72 Marken mit über 100 Neuheiten und Premieren in Oerlikon im November

Chinesische Anbieter stärken Präsenz und wachsen von fünf Marken 2023 auf 18 Marken

Audi, BMW, VW, Porsche und Mercedes präsentieren neue Elektroautos und starke Sportwagen in Zürich

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Schon bevor die 39. Ausgabe der Auto Zürich am 5. November offiziell die Tore für Besucher öffnet, können die Veranstalter einen Rekord verkünden: 72 Marken stellen über 100 Neuheiten ins Rampenlicht und machen die Auto Zürich zur Automesse mit der grössten Markenvielfalt in Europa!

Dass die Zahl der Aussteller bereits zum sechsten Mal in Folge steigt, hat auch mit der Präsenz der chinesischen Anbieter zu tun: Waren 2023 erst fünf Marken aus China in Oerlikon präsent, werden es dieses Jahr bereits 18 sein. Neben mittlerweile etablierten Herstellern wie BYD, MG oder Leapmotor kommen 2026 aufstrebende Player wie Chery, Farizon, Forthing, Geely oder iCaur dazu.

China gibt Gas

Die Bandbreite an fernöstlichen Neuheiten reicht von kompakten Elektro-Crossovern wie dem Leapmotor B03X zum Kampfpreis ab 23'900 Franken bis zu luxuriösen SUVs wie dem 5,24 Meter langen Zeekr 9X mit 897 PS (660 kW) starkem Super-Hybrid-Antrieb, der bei 117'500 Franken beginnt. Weitere Highlights sind etwa das chic gezeichnete und rasant ladende Elektro-SUV-Coupé XPeng L03 oder der brandneue Plug-in-Hybrid-Gran-Turismo 07 GT der chinesischen Volvo-Schwester Lynk & Co. Einen echten Hingucker gibts am Stand von BYD-Edelmarke Denza, die den elektrischen Supersportwagen Z mit bis zu 1604 PS nach Zürich bringt.

Auto Zürich 2026 – das musst du wissen Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Datum/Öffnungszeiten: 5. bis 8. November 2026, 10 bis 21 Uhr (Sa/So 10 bis 19 Uhr) Ort: Messe Zürich Eintrittspreise: Erwachsene 23 Franken (online) / 26 Franken (Tageskasse); AHV/IV-Bezüger 14 / 16 Franken; Schüler/Studierende/Lernende 12 / 14 Franken; Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 14 / 16 Franken; Familientickets (2 Erwachsene, 1–4 Kids bis 16 Jahre) 45 Franken; Dauerkarte 40 Franken Infos: www.auto-zuerich.ch Mehr

Europa legt nach

Doch auch die etablierten Hersteller fahren in den Oerliker Messehallen gross auf. Audi zeigt die elektrische Neuauflage des kultigen Sparmobils A2, BMW den nächsten «Neue Klasse»-Stromer i3 mit bis zu 900 Kilometern Reichweite. Aus der Kompaktklasse sind unter anderem der kantige Fiat Grizzly, der aerodynamisch designte Hyundai Ioniq 3 oder der Fahrspass versprechende Opel Corsa GSE erstmals in der Schweiz zu bestaunen. Die mittlerweile zum chinesischen Geely-Konzern zählende Marke Smart kehrt mit dem 2,75 Meter kurzen Fortwo-Nachfolger #2 zurück zu den Wurzeln, während bei Skoda mit Epiq und Peaq und Mutterkonzern VW mit ID. Cross und ID. Tiguan die nächste Generation an kleinen und grossen Elektro-SUVs ins Scheinwerferlicht gerückt wird.

Träume auf Rädern

Traumwagen sind das Salz in der Suppe jeder Automesse – und an der Auto Zürich ebenfalls zahlreich vertreten. Aston Martin zeigt seinen bislang stärksten Frontmotorsportwagen Valen mit 850 PS leistendem V12, Bentley mit dem Luxus-SUV Torcal den ersten reinen Stromer der Geschichte mit satten 888 PS und bis zu 600 Kilometern Reichweite. Ebenfalls spektakulär wirds am Lotus-Stand, wo der 952 PS starke Plug-in-Hybrid-SUV Eletre X mit einer Megareichweite von bis zu 1200 Kilometern (davon 350 km elektrisch) präsentiert wird.

Mit noch mehr Leistung trumpfen die deutschen Marken Porsche mit der elektrischen Neuauflage des Luxus-SUVs Cayenne mit bis zu 1159 PS und Mercedes mit dem elektrischen Supersportwagen AMG GT 4-Türer mit bis zu 1169 PS auf. Beide Modelle brechen über die Markengrenzen hinaus Rekorde und absolvieren den Sprint von 0 auf 100 km/h in jeweils 2,5 Sekunden – Formel-1-Niveau! Doch ein Auto stellt selbst diese Traumboliden in den Schatten: Das Hypercar Pininfarina Battista als Sondermodell Novantacinque wird von vier Elektromotoren angetrieben, die zusammen irrwitzige 1900 PS und 2340 Nm bereitstellen. Das millionenteure Einzelstück schiesst damit in weniger als zwei Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Spitze von mehr als 350 km/h. Ein Traumwagen unter Hochspannung – an der Auto Zürich für jeden Besucher zum Greifen nah.