Geely bringt eine weitere Automarke in die Schweiz. Im Herbst startet die chinesische Volumenmarke mit zwei Modellen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Geely bringt mit Geely Auto eine weitere Marke in die Schweiz

Zwei Modelle starten im Herbst: Schweizer Preise noch unbekannt

Emil Frey will hierzulande weitere Geely-Modelle lancieren

Gabriel Knupfer Redaktor News

Noch ein China-Hersteller drängt in die Schweiz. Zwar ist der Autoriese Geely hierzulande bereits mit Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus und Smart vertreten. Doch nun lancieren die Chinesen auch noch die Marke Geely Auto.

Im Herbst geht es mit zwei Modellen los: Zum Start gibt es den Stromer Geely E5 und den Plug-in-Hybriden Starray EM-i. Offizieller Importeur wird die Emil Frey Gruppe, die mit Zeekr bereits die Premiummarke des Herstellers vertreibt.

Stromer für die Massen

Geely zielt als Volumenmarke auf ein kostenbewusstes Publikum. Die Schweizer Preise sind noch nicht bekannt. Doch in Deutschland wird der E5 ab rund 38'000 Euro angeboten – das ist nicht viel für einen modernen Elektro-SUV mit 218 PS (160 kW) und einer WLTP-Reichweite von 360 bis 430 Kilometern je nach Batterieausstattung.

Noch etwas günstiger ist der Starray EM-i mit rund 33'000 Euro. Geely trägt mit dem SUV dem aktuellen Boom von Plug-in-Hybriden in Europa und der Schweiz Rechnung. Deren Umweltbilanz ist zwar umstritten, doch bei konsequentem Aufladen sind gute Einsparungen beim Benzinverbrauch möglich.

Emil Frey kündigt bereits weitere Modelleinführungen an. Dass chinesische Marken in der Schweiz Chancen haben, zeigt BYD. Der im vergangenen Jahr gestartete chinesische E-Auto-Gigant hat nach verkauften Stückzahlen bereits Tesla überholt. Wichtig ist hier jedoch anzufügen, dass BYD nicht nur E-Autos, sondern auch Plug-in-Hybride verkauft.