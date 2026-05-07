DE
FR
Abonnieren

«Oldtimer» nach zwei Jahren
E-Autos werden in China zur Wegwerfware

Nachhaltigkeit geht anders: In China sind Stromer oft bereits nach zwei bis drei Jahren veraltet und werden ausrangiert. Hintergrund ist die rasante technologische Entwicklung.
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Kommentieren
1/7
In China landen längst nicht nur kaputte Autos auf dem Autofriedhof, wie hier in der Stadt Hangzhou.
Foto: Screenshot Youtube / serpentza

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • China entwickelt sich zum Markt für Wegwerf-Stromer mit kurzer Lebensdauer
  • Rasante Fortschritte bei Batterien und KI machen Fahrzeuge schnell veraltet
  • E-Autos unter 10'000 Franken üblich, kurze Nutzung führt zu Umweltproblemen
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

In China wird das Auto immer mehr zum fahrenden Smartphone. Das gilt auch für die Lebensdauer der Fahrzeuge. Der Trend geht zum Einweg- oder Wegwerf-Auto, wie die «Automobilwoche» berichtet.

Junge Chinesen nutzen ihr neues E-Auto zwei bis drei Jahre – etwa gleich lang wie typischerweise ein Handy –, sagte Experte Xing Zhou vom Beratungsunternehmen Alix Partners gegenüber dem Fachblatt. Grund dafür ist die rasante technologische Entwicklung.

Batterien entwickeln sich rasend schnell

Die chinesische Autoindustrie entwickelt KI-Assistenten, Infotainment und Batterien in rasendem Tempo weiter. Neue Fahrzeuge sind deshalb innerhalb kurzer Zeit veraltet.

Mehr zu Chinas Autoindustrie
Deutsche E-Autos haben in China keine Chance
Meistverkaufte Modelle 2025
Deutsche E-Autos haben in China keine Chance
BYDs neuer Superlader füllt den Akku in wenigen Minuten
Mit Video
Flash-Charger mit 1500 kW
BYDs neuer Superlader füllt Akkus in wenigen Minuten
VW startet eine grosse China-Offensive
ID. Unyx 07 als Vorreiter
VW startet eine grosse China-Offensive
Europas grosse Elektro-Lücke zu China
Grosse Lücke zu China
Warum in Europa teure Stromer dominieren

Besonders bei der Batterietechnologie gibt es ständig neue Quantensprünge bezüglich Ladezeit und Reichweite, die Stromer schon nach wenigen Jahren wie vorsintflutliche Oldtimer aussehen lassen.

Flash-Charger lädt die Batterie in unter neun Minuten
1:14
Von 10 auf 97 Prozent:Flash-Charger lädt die Batterie in unter neun Minuten

Schlecht für die Umwelt

Befeuert wird der Trend vom Preiskampf, den sich die gut 150 chinesischen Autohersteller liefern. Stromer sind im Reich der Mitte inzwischen billiger als vergleichbare Verbrenner und Stadtautos für deutlich unter 10'000 Franken keine Seltenheit. Doch auch bei einem Auto für 20'000 Franken ist es kaum sinnvoll, nach wenigen Jahren die Batterie für 10'000 Franken auszutauschen.

Dazu kommt: In China sind Occasionen und Leasing wenig verbreitet. Die veralteten Autos werden deshalb oft vom Markt genommen. Für die Umwelt ist das problematisch, denn bei der Batterieherstellung wird unter anderem viel CO₂ freigesetzt.

Europa geht den umgekehrten Weg

Während die chinesischen Hersteller mit ihren schnellen Entwicklungszyklen und Tiefstpreisen profitieren, wird der Markt mit dem Wegwerftrend für die deutschen Autobauer noch schwieriger. Mit einer «In China, for China»-Strategie versuchen VW und Co. mit dem Speed der Chinesen mitzuhalten.

In Europa geht der Trend aktuell in eine andere Richtung. Die EU plant ab 2027 einen obligatorischen «Digitalen Produktpass» für E-Auto-Batterien. Das Ziel: Im Sinne der Kreislaufwirtschaft sollen das Leben der Batterien verlängert und die verwendeten Rohstoffe und Komponenten möglichst komplett wiederverwendet werden. Die Spaltung der Autowelt in komplett unterschiedliche Märkte wird sich damit in Zukunft noch verstärken.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Meistgelesen
    Meistgelesen