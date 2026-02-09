Der ID. Unyx 07 ist VWs erster «In China, for China»-Stromer. Mit Software und KI will der deutsche Konzern im chinesischen E-Auto-Markt angreifen.

Darum gehts VW startet Produktion des ID. Unyx 07, entwickelt und gebaut in China

China Electronic Architecture ermöglicht KI-Funktionen und Over-the-Air-Updates

Die Marke VW plant bis 2029 über 30 neue NEV-Modelle für China

In China wird VW chinesisch. Der deutsche Hersteller hat im Reich der Mitte mit der Produktion des ersten Modells begonnen, das komplett in China entwickelt und produziert wird.

Der ID. Unyx 07 soll zum Vorreiter einer neuen Generation vernetzter VW-Fahrzeuge werden. Herzstück ist dabei die gemeinsam mit Xpeng neu entwickelte China Electronic Architecture (CEA). Diese schafft die Grundlage für KI-Cockpit-Funktionen, Assistenzsysteme und Over-the-Air-Updates für das gesamte Auto.

«In China, for China»

«Der Produktionsstart ist ein weiterer Meilenstein unserer Strategie ‹In China, for China›», so VW-Konzernchef Oliver Blume (57). Bereits in diesem Jahr wird der Konzern vier weitere Fahrzeuge aus allen Joint Ventures der Marke Volkswagen mit der neuen Architektur vorstellen.

Für VW-China-Chef Ralf Brandstätter ist klar: «Wir haben nun den Weg für eine neue Generation intelligenter vernetzter Fahrzeuge in China geebnet.» VW wird die elektronische Architektur über alle Antriebsarten einsetzen.

Dutzende neue Autos in der Pipeline

Im Jahr 2026 bringt Volkswagen in China laut «Auto Motor und Sport» zudem mehr als zehn neue New-Energy-Vehicles auf den Markt. Dazu gehören neben Stromern auch Plug-in-Hybride und Modelle mit Range Extendern. Und bis 2029 sollen es sogar mehr als 30 neue NEV-Modelle der Marke Volkswagen in China sein.

Ob damit die Wende gelingt? 2025 war der VW-Konzern bei Verbrennern mit einem Marktanteil von 23 Prozent immer noch die Nummer 1 im Land – doch die Chinesen kaufen nicht mehr genügend Verbrenner.

Insgesamt rutschte VW deshalb im grössten Automarkt der Welt hinter BYD und Geely auf den dritten Platz ab. Die Neuzulassungen sanken um acht Prozent auf weniger als 2,7 Millionen Fahrzeuge. «Wir wollen in den Top 3 bleiben. Und Nummer eins unter den internationalen Herstellern», sagte Brandstätter Anfang Jahr.

Software als Verkaufsargument

«Nur wer in China besteht, wird auch woanders auf der Welt erfolgreich sein», betont Konzern-CEO Blume. Mit dem ID. Unyx 07 setzt VW deshalb stark auf Software als Verkaufsargument. Technische Gadgets und künstliche Intelligenz sind den chinesischen Kunden enorm wichtig.

Das beweist auch der ebenfalls aus dem VW-Konzern stammende Audi E5 Sportback. Dieser wurde kürzlich von einer chinesischen Fachjury zum Auto des Jahres gewählt. Der «Audi ohne Ringe» wurde ebenfalls eigens für den chinesischen Markt entwickelt.

Zum Preis für den bei Volkswagen Anhui produzierten ID. Unyx 07 machte VW noch keine Angaben. Einen Anhaltspunkt gibt das Vorgängermodell ID.Unyx 06: Dieser Stromer startet bei umgerechnet etwa 21'000 Franken.