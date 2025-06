Der chinesische Autokonzern Geely bringt seine Premiummarke Zeekr in die Schweiz. Zeekr setzt auf europäisches Design und Entwicklung am Volvo-Sitz in Schweden, um sich von anderen China-Stromern abzuheben.

Darum gehts Geely lanciert Zeekr in der Schweiz mit drei Modellen ab Juni

Die Zeekr-Modelle werden in Schweden entworfen und in Schweden und China entwickelt

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

Der nächste China-Stromer startet in der Schweiz. Der Autokonzern Geely (Volvo, Polestar, Smart und Lotus) lanciert mit Zeekr seine fünfte Marke hierzulande. Ab Juni sind die drei Modelle X, 7X und 001 bestellbar. Die Kundenauslieferungen beginnen im Juli.

Zeekr ist kein typisches chinesisches Billigauto. Geely gründete die Marke 2021, um Tesla und Co. im Premiumsegment anzugreifen. Die drei Modelle wurden im globalen Designzentrum von Zeekr im schwedischen Göteborg entworfen, wo Volvo und Polestar ihren Hauptsitz haben. Teams in Schweden und in China entwickeln die Fahrzeuge gemeinsam.

600 Mitarbeitende in Göteborg

Zeekr Europe beschäftigt über 600 Mitarbeitende in Göteborg. «Die Tatsache, dass Europa eine zentrale Rolle beim Design und der Entwicklung von Zeekr-Fahrzeugen spielt, unterscheidet die Marke von anderen chinesischen Herstellern und verleiht ihr ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse europäischer Kundinnen und Kunden», schreibt die Firma zum Start in der Schweiz.

Ob die europäische DNA reicht, um das Vertrauen der Kunden bei uns zu gewinnen? Bisher haben chinesische Autos trotz guter Technologie einen schweren Stand in der Schweiz. Laut einer Umfrage von Versicherer Axa ist China mit Abstand das unbeliebteste Autoherstellerland.

In diesem Jahr wurden bis Ende Mai 457 Autos von Polestar verkauft und 2995 Volvos. Und dies, obwohl die Fahrzeuge teilweise die gleiche Technik nutzen und in China vom selben Band laufen. Allerdings verkauft Volvo in der Schweiz anders als Polestar neben E-Autos auch Hybride.

Schweiz als viertes Land in Europa

«Die Schweiz ist für uns ein spannender Markt mit idealen Voraussetzungen», sagt Brand Director Linus Baumgartner auf Anfrage von Blick. Heute sei die Marke in Europa erst in fünf Märkten aktiv, unter anderem in Schweden und in den Niederlanden. Für den Vertrieb in der Schweiz arbeiten die Chinesen mit der Emil Frey Gruppe zusammen.

Den Schweizer Kundinnen und Kunden gewährt Zeekr eine Garantie von zehn Jahren oder 200'000 Kilometern. Die Preise beginnen bei 37'990 Franken für den Kompakt-SUV Zeekr X. Den SUV 7X gibts ab 53'990 Franken und den Shooting Brake 001 ab 59'990 Franken.