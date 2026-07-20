Toyota bleibt die Nummer 1: Mit 5,3 Millionen verkauften Autos im ersten Halbjahr 2026 führt der japanische Hersteller deutlich vor VW und Hyundai. Doch die sinkenden Verkäufe in China machen den Autobauern zu schaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autoverkäufe weltweit sanken im ersten Halbjahr 2026 auf 37,3 Millionen

China mit massivem Rückgang: nur 8,7 Mio. Verkäufe statt 10,9 Mio

Toyota führt mit 5,3 Mio. Autos vor VW (4 Mio.) und Hyundai (3,6 Mio)

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nicht nur in der Schweiz steckt der Autohandel in der Krise. Die Hersteller mussten im ersten Halbjahr 2026 weltweit Federn lassen, wie die «Automobilwoche» berichtet. Die globalen Verkäufe der 20 grössten Autobauer sanken um 1,1 Millionen auf 37,3 Millionen Fahrzeuge.

Vor allem in China haben die Leute aktuell kein Geld für neue Autos. Statt knapp 11 Millionen Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum wurden 2026 in den ersten sechs Monaten weniger als 9 Millionen verkauft. Das zeigt eine Studie des Center of Automotive Management, die dem Fachblatt vorliegt. Zum Vergleich: In den USA gingen die Verkäufe minimal zurück und in Europa stiegen sie gar leicht an.



Verkäufe 1. Semester 2026 Verkäufe 1. Semester 2025 China 8,7 Millionen 10,9 Millionen USA 7,9 Millionen 8,1 Millionen Europa 7,1 Millionen 6,8 Millionen

Tesla überholt Mercedes

Ein katastrophales Halbjahr erlebte Chinas Autoriese BYD, der in der Schweiz immer beliebter wird. Der Absatz brach um 15,7 Prozent ein. Noch schlechter war nur Changan (-19,9 %), ein weiterer chinesischer Hersteller.

Doch auch die Deutschen kranken an der China-Schwäche. VW (-6,5 %) verlor gegenüber dem weltgrössten Hersteller Toyota (-3,1 %) weiter an Boden. Und Mercedes (-7 %) fiel gar hinter Tesla (+16,3 %) zurück! Der Erfolg von Elon Musks (55) Elektro-Pionier erstaunt, denn letztes Jahr haben sich viele Kunden aus politischen Gründen von Tesla abgewandt.

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Zu den Gewinnern gehören auch Stellantis (+10,8 %), Suzuki (+9,9 Prozent) und SAIC (+12,7 Prozent). Die Gründe sind unterschiedlich: Stellantis erholt sich dank neuen Modellen vom schwachen Vorjahr. Suzuki hat mit seinen bezahlbaren Autos Erfolg in Indien. Und der chinesische SAIC-Konzern expandiert mit Marken wie MG erfolgreich ins Ausland.

Toyota vor VW und Hyundai

In absoluten Zahlen liegt Toyota nach sechs Monaten 2026 mit 5,3 Millionen Fahrzeugen weit vor der VW Gruppe mit knapp 4 Millionen verkauften Autos. Es folgen Hyundai-Kia (3,6 Millionen), Stellantis (3 Millionen) und GM (2,1 Millionen).

Überleben werden nur die Stärksten, erwartet Studienleiter Stefan Bratzel (59). Wer nicht schnell reagiere, verliere seine Unabhängigkeit oder verschwinde ganz vom Markt.