Die Autoindustrie stellt dieses Jahr die Produktion mehrerer Kultmodelle ein. Populäre Fahrzeuge wie der Audi A1 oder der Toyota GR Supra werden 2026 eingestellt und erhalten keinen Nachfolger.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mehrere bekannte Automodelle werden 2026 ohne Nachfolger eingestellt

Der BMW Z4 verkaufte sich 2025 in der Schweiz nur noch 132-mal

Mit dem Touran endet der letzte VW-Van nach 2,3 Millionen verkauften Fahrzeugen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die Autoindustrie ist im Wandel, und jedes Jahr kommen zahlreiche Neuheiten auf den Markt. Gleichzeitig lassen die Hersteller aber auch bekannte Modelle und Baureihen auslaufen, ohne einen Nachfolger zu präsentieren.

Die Autoplattform Motor1.com bietet eine Übersicht über alle endenden Modelle in diesem Jahr. Wir haben sechs Autos herausgepickt, denen Fans noch lange nachtrauern dürften.

Audi A1

Das Audi-Einstiegsmodell stand in Ingolstadt (D) schon lange auf der Abschussliste. Bereits 2022 gab die VW-Tochter bekannt, sich künftig auf grössere Modelle (mit mehr Marge) zu konzentrieren. Und so lief trotz ansprechendem Absatz im April das letzte Exemplar vom Band. Aus dem gleichen Grund wurde übrigens auch der Q2 ohne Nachfolgemodell eingestellt.

BMW Z4

Ende 2025 präsentierte BMW eine zeitlich limitierte finale Edition des 2002 eingeführten Roadsters Z4. In diesem Monat endete nun die Produktion des Zweisitzers. Hintergrund dürften die nur mittelmässigen Absatzzahlen gewesen sein. Auch in der Schweiz wurden letztes Jahr nur noch 132 Exemplare verkauft, womit der Z4 eines der am wenigsten gefragten BMW-Modelle war.

Honda Civic Type R

Der 1997 vorgestellte Civic Type R war fast 30 Jahre lang eine feste Grösse im Honda-Portfolio. Doch 2026 ist Schluss mit der fast schon legendären Sportversion des Volumenmodells der Japaner. Vielleicht ist die Zeit für kompakte sportliche Verbrenner tatsächlich abgelaufen. Immerhin spendierte Honda dem Civic R 2025 noch eine letzte «Ultimate Edition».

Mercedes B-Klasse

Ebenfalls keinen Nachfolger gibts für die B-Klasse, das ultimative Rentnerauto von Mercedes. Dabei hatten die Stuttgarter dem Kompaktvan noch 2022 ein Facelift verpasst. In Deutschland wurde die Produktion bereits eingestellt. Das Werk in Ungarn folgt dieses Jahr. Das gleiche Schicksal ereilt übrigens 2028 die populäre A-Klasse.

Toyota GR Supra

Auch der ikonische Sportwagen aus Japan muss 2026 dran glauben. Ohne den technisch eng verwandten BMW Z4 gibts auch für den Toyota-Zwilling GR Supra keine Zukunft mehr. Aktuell ist in der Schweiz noch eine streng limitierte «Final Edition» zu kaufen. Kostenpunkt für den 441-PS-Boliden: bis zu 199'900 Franken!

VW Touran

Seit diesem Frühling ist auch der letzte Van in der VW-Produktpalette Geschichte. Der Absatz des 2002 lancierten Touran schwächelte schon seit Jahren, insofern kann das Produktionsende nicht überraschen. Das Aus nach weltweit 2,3 Millionen verkauften Exemplaren ist das endgültige Ende einer Ära von Familienautos bei VW. Denn klar ist: Heute bevorzugen die früheren Van-Freunde die stylischeren SUVs.