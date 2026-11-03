Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr versteigert Broad Arrow Auctions kommenden Samstag erneut über 80 exklusive Fahrzeuge im Zürcher Luxushotel Dolder Grand. Die Boliden lassen sich im Vorfeld gratis bestaunen.

Darum gehts Broad Arrow versteigert am Samstag im Hotel Dolder Grand über 80 Autos und Erinnerungsstücke

Die Schätzpreise reichen von 10'000 Franken für eine Toyota Celica Supra bis 7,5 Millionen für einen Ferrari LaFerrari

Besichtigungen sind von Donnerstag bis Samstagmittag gratis möglich, für die Auktion braucht es eine Anmeldung

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

PS-Spektakel in Zürich: Am Samstag, 7. November, kommen im Hotel Dolder Grand über 80 Traumautos unter den Hammer. Das britische Auktionshaus Broad Arrow peilt nach dem 22-Millionen-Umsatz im Vorjahr den nächsten Coup an. Neben den Fahrzeugen werden auch zwei Dutzend wertvolle Erinnerungsstücke wie alte Bücher und Dokumentationen von klassischen Autos versteigert.

Die Preisspanne bei den Fahrzeugen ist riesig. Der günstigste, eine Toyota Celica Supra 2.8l, wird auf 10'000 bis 15'000 Franken geschätzt. Der teuerste Bolide, einer von 499 gebauten Ferrari LaFerrari, könnte bis zu 7,5 Mio. Franken einbringen – mehr als das 500-fache des Toyota!

Seltener BMW von Nick Heidfeld

Neben Hypercars versteigert Broad Arrow Auctions auch zahlreiche Klassiker. Während man von Mercedes-Benz einen von nur 155 in «Fire Engine red» lackierten 300 SL für 1,35 bis 1,65 Millionen Franken ersteigern kann, gibts auch weniger famose Oldtimer von Herstellern, die es heute gar nicht mehr gibt. Ebenfalls rot und mindestens 700'000 Franken teuer: der Bizzarrini 5300 GT Strada. Unter der Haube des seltenen Italieners steckt ein 425 PS starker V8 von Chevrolet. Nur 133 Stück sind je gebaut worden.

Italienische Fabrikate sind an der Auktion ohnehin zahlreich vertreten: Vom anfangs genannten Ferrari LaFerrari mit nur 92 Kilometern auf dem Tacho über den 468 Mal gebauten Lamborghini Diablo VT Roadster (620'000 bis 680'000 Franken) bis zum De Tomaso Mangusta (230'000 bis 275'000 Franken) aus dem Jahr 1969.

Auch Autos mit berühmten Vorgeschichten kommen in Zürich unter den Hammer: Der 28. von 50 produzierte BMW 3.0 CSL (900'000 bis 1,2 Mio. Franken) aus dem Jahr 2023 gehörte bis zur Auktion dem ehemaligen Formel-1-Piloten Nick Heidfeld (48). Der Deutsche fuhr mit dem 560 PS starken Sportwagen jedoch nicht mal 400 Kilometer. Ein weiteres famoses Auto ist der mit 1200 PS starken W16-Motor angetriebene Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse (2,6 bis 3,3 Mio. Franken). Exakt dieses Auto wurde nämlich 2012 am Genfer Autosalon während der offiziellen Neuvorstellung dieser auf 92 Stück limitierten Modellbaureihe ausgestellt.

Auf den Spuren von James Bond

Ebenfalls eine echte Rarität: der offene Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss (2,5 bis 3 Millionen Franken), der nur 75 Mal existiert. Der Sportwagen ist eine Hommage an den legendären 300 SLR, mit dem Stirling Moss (1929–2020) 1955 die «Mille Miglia» gewann. Der Aston Martin DB5 Goldfinger Edition (750'000 bis 950'000 Franken) ist ebenfalls ein rollendes Stück Geschichte. Für die Strasse ist die James-Bond-Spezialanfertigung allerdings nicht zugelassen. Dafür funktionieren die Agenten-Gadgets – inklusive abnehmbarem Dachsegment über dem Beifahrersitz als Hommage an den Schleudersitz.

Die zehn teuersten Autos der Auktion

Fahrzeug Schätzpreis Ferrari LaFerrari 5,5 bis 7,5 Mio. Franken Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse 2,6 bis 3,3 Mio. Franken Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2,5 bis 3,0 Mio. Franken Mercedes-Benz 300 SL Gullwing Coupé 1,35 bis 1,65 Mio. Franken Ferrari 275 GTS 1,35 bis 1,65 Mio. Franken Ferrari F12 TDF 1,3 bis 1,5 Mio. Franken McLaren Senna 1,1 bis 1,4 Mio. Franken BMW 3.0 CSL 900'000 bis 1,2 Mio. Franken Aston Martin DB5 Goldfinger Edition 750'000 bis 900'000 Franken Bizzarrini 5300 GT Strada 700'000 bis 830'000 Franken

Es geht auch günstiger: Für geschätzt zwischen 65'000 und 85'000 Franken sucht ein Alfa Romeo RZ von 1996 einen neuen Besitzer. Das umstrittene Design vom auf 278 Stück limitierten Italiener stammt aus der Designschmiede Zagato, für den Vortrieb sorgt ein 210 PS starker Dreiliter-V6-Motor. Des Weiteren kommt noch ein BMW Z1 mit AC-Schnitzer-Umbau (65'000 bis 92'500 Franken) und ein Radical SR3 SL (70'000 bis 90'000 Franken), ein für die Strasse zugelassener britischer Rennwagen, unter den Hammer.

Die Auktion findet am Samstag, 7. November, um 13.30 Uhr im Hotel Dolder Grand im Rahmen der Auto Zürich statt. Für die Auktion selbst müssen sich Interessierte im Voraus anmelden. Die Traumautos können am Donnerstag, 5., und Freitag, 6. November, von 10 bis 18 Uhr, und am Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr ohne Anmeldung vor Ort begutachtet werden. Weitere Informationen gibt es auf broadarrowauctions.com