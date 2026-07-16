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Foto: AFP

«Wir töten ihn»
Iran zeigt Trump im Sarg

In Teheran hängt ein riesiges Plakat mit Donald Trump im Sarg und der Botschaft «We kill Trump». Es folgt auf frühere iranische Aufrufe zur Tötung des US-Präsidenten.
Publiziert: 02:38 Uhr
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Im Herzen von Teheran hängt seit Mittwoch ein riesiges Plakat, das US-Präsident Donald Trump tot in einem Sarg zeigt.
Foto: AP Photo/Vahid Salemi

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Iran zeigt Trump auf Plakat in Sarg mit «We kill Trump»
  • Plakat steht im Zentrum Teherans während Chameneis Staatsbegräbnis
  • Trump 2026: 80 Jahre alt, härtere Linie nach Mordkomplott
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Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Der Iran hat in Teheran ein riesiges Plakat aufgehängt, das US-Präsident Donald Trump (80) in einem Sarg zeigt.

Unter dem scheinbaren Bild des US-Präsidenten im Sarg auf dem Platz der Islamischen Revolution im Zentrum von Teheran stehen persische Anti-Trump-Botschaften – und die englischsprachigen Worte «We kill Trump».

Mordkomplott?

Diese neueste Drohung erfolgt im Anschluss an iranische Aufrufe zur Ermordung des amerikanischen Präsidenten.

Während des einwöchigen Staatsbegräbnisses für den getöteten Obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei (†86) stand auf Plakaten noch «We will kill Trump», «Wir werden Trump töten».

Seit einem mutmasslichen iranischen Mordkomplott gegen Trump greift der US-Präsident im Iran-Konflikt deutlich härter durch.

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