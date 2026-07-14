US-Präsident Donald Trump droht mit einem «grossen, fetten» Angriff auf die iranische Atomanlage «Pickaxe Mountain». Die unterirdische Anlage südlich von Natans ist stark gesichert und bisher ein Rätsel für internationale Beobachter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Trump droht mit Angriff auf iranischen Standort «Pickaxe Mountain»

Anlage tief im Berg: Bis zu 100 Meter unter Oberfläche

Komplex seit 2020 aktiv, Inspektoren haben keinen Zugang erhalten

Janine Enderli Redaktorin News

US-Präsident Donald Trump (80) hat den geheimnisvollen iranischen Standort «Pickaxe Mountain» ins Visier genommen. In einem Radiointerview im Rahmen der «Hugh Hewitt Show» drohte er mit einem «grossen, fetten» Angriff auf die unterirdische Anlage – und zwar «relativ bald».

Der Standort, offiziell als Kuh-e Kolang bekannt, liegt im zentraliranischen Gebirge südlich der Atomanlage Natans. Natans war bereits 2025 Ziel eines amerikanischen Luftangriffs. Die neue Anlage, die offenbar nach einer Explosion 2020 gebaut wurde, ist bisher für viele ein Rätsel.

Satellitenaufnahmen zeigen Tunneleingänge

Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde haben bis heute keinen Zugang zum Komplex erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass sie als Ersatzanlage für zerstörte Anlagen genutzt wird und nach der Explosion einer Montagehalle bei Natans entstanden ist.

Satellitenaufnahmen zeigen mehrere Tunneleingänge und verstärkte Sicherheitsvorkehrungen rund um den sogenannten «Spitzhackenberg», wie dieser auf Deutsch genannt wird.

Setzen die USA Bunkerbrecher ein?

Experten vermuten, dass hier Zentrifugen geschützt montiert oder hergestellt werden. Seit Jahren kursieren zudem Spekulationen, dass die Anlage zur Anreicherung von Uran genutzt werden könnte, ein zentraler Schritt zur Herstellung von Atomwaffen. Die Lage der Anlage tief im Berg macht sie zu einem besonders schwierigen Angriffsziel. Laut Schätzungen könnten einige Bereiche bis zu 100 Meter unter der Oberfläche liegen. Selbst bunkerbrechende Bomben könnten dort an ihre Grenzen stossen. Ob die USA tatsächlich in der Lage sind, die Anlage zu zerstören, bleibt unklar.

Derweil scheinen die Angriffe auf den Iran weiterzugehen. In mehreren iranischen Städten wurden am Dienstag Explosionen gemeldet.