Mehrere Gebäude getroffen
Satellitenbilder zeigen Schäden an Atomanlage Natans

Die iranische Atomanlage Natans scheint Ziel von Luftangriffen geworden zu sein. Satellitenbilder zeigen Schäden an mehreren Gebäuden. Bereits im vergangenen Juni hatten die USA die Atomanlage beschossen und nach Trumps Aussage «vollständig und total zerstört».
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Die iranische Atomanlage Natans scheint Ziel von Luftangriffen geworden zu sein. Bild: Aufnahme vom 1. März.
Foto: Vantor / Screenshot

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Israel und USA erklärten Iran am frühen Samstagmorgen den Krieg
  • Satellitenbilder zeigen Schäden an Irans Atomanlage Natans
  • Bereits im vergangenen Juni hatten US-Luftangriffe Natans getroffen
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am frühen Samstagmorgen haben Israel und die USA dem Iran den Krieg erklärt. Seither steht der Nahe Osten unter Beschuss – und wird von immer neuen Angriffswellen überrollt. Als einen der Gründe für den gemeinsamen Angriff haben US-Präsident Donald Trump (79) und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (76) das iranische Atomprogramm genannt.

Zunächst herrscht Unsicherheit, ob iranische Atomanlagen bei den Militärschlägen beschädigt oder getroffen wurden. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hatte am Montag vor dem Risiko eines Atomunfalls gewarnt, jedoch erklärt, dass es keine Hinweise auf beschädigte iranische Atomanlagen gebe. Am Dienstagvormittag bestätigte die IAEA auf der Plattform X, dass es Schäden an den Eingangsgebäuden der unterirdischen Urananreicherungsanlage Natans gegeben habe. 

Mehrere Gebäude beschädigt

Ein Vergleich von Satellitenaufnahmen der iranischen Atomanlage Natans zeigt nun ein anderes Bild. Satellitenfotos des Raumfahrtunternehmens Vantor, die in den letzten 48 Stunden aufgenommen wurden, zeigen Schäden an der Atomanlage Natans, dem grössten Urananreicherungszentrum des Iran. 

Wie CNN berichtet, sind in Natans ein grosses Lagerhaus und zwei kleinere zweistöckige Gebäude getroffen worden. Nach Angaben des Instituts für Wissenschaft und internationale Stabilität, welches das iranische Atomprogramm überwacht, dienten diese Gebäude als Zugangspunkte für Arbeiter und Fahrzeuge zu den unterirdischen Anlagen von Natans.

Bereits im vergangenen Juni war die Atomanlage Natans Ziel von Luftangriffen geworden. Präsident Donald Trump erklärte damals, dass bei der US-Operation Midnight Hammer die drei wichtigsten Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan «vollständig und total zerstört worden» seien. Die USA setzten damals Marschflugkörper und GBU-57-Bomben ein. Es handelte sich um den ersten bestätigte Kriegseinsatz der stärksten Bunkerbrecher-Bombe der Welt. 

