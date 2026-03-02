DE
FR
Abonnieren
«Tödlichste und komplexeste Flugangriffskampagne der Geschichte»
0:59
Kriegsminister Hegseth prahlt:«Tödlichste und komplexeste Luftoperation der Geschichte»

Details zum Iran-Angriff
Darum war Epic Fury so tödlich – 1000 Ziele in 24 Stunden

Die Operation Epic Fury der US-Armee und der Streitkräfte Israels läuft nun schon seit mehr als zwei Tagen. In dieser Zeit wurden über 1000 Ziele im Iran beschossen. Begonnen hat die Operation allerdings im Weltall.
Publiziert: 18:43 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
1/8
Am Samstag, dem 28. Februar, um 7.15 Uhr Schweizer Zeit, startete die Operation Epic Fury.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • USA und Israel starten Operation Epic Fury gegen Irans Nuklearprogramm am 28. Februar
  • Innerhalb von 24 Stunden über 1000 Ziele im Iran präzise getroffen
  • Vier US-Soldaten getötet, Angriffe werden in den nächsten Tagen ausgeweitet
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

«Die tödlichste, komplexeste und präziseste Luftoperation der Geschichte.» So nennt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) die Operation Epic Fury. Ziel der amerikanischen und israelischen Streitkräfte ist die endgültige Vernichtung des iranischen Nuklearprogramms.

Schon im Sommer 2025 haben Luftangriffe einen Grossteil der nuklearen Anlagen im Land zerstört. «Jetzt ist es das Ziel, zu verhindern, dass der Iran je wieder ein solches Programm aufbauen kann», betont Hegseth an der Pressekonferenz. Dafür soll der sogenannte «iranische Schutzschild» zerstört werden, also die militärische Kapazität des Landes. «Wir zerstören Raketen-Abschuss- und Produktionsanlagen, die Marine des Irans sowie weitere Sicherheitsinfrastruktur.»

Bei der Operation gab es allerdings auch zivile Opfer. Laut dem iranischen Roten Halbmond, Pendant zum Roten Kreuz, wurden bislang über 550 Menschen infolge von Epic Fury getötet. Der Angriff wirft zudem weitere völkerrechtliche Fragen auf, da keine Resolution des UN-Sicherheitsrates zu einem Angriff auf den Iran vorliegt.

Mehr zum aktuellen Konflikt im Iran
«Man wusste nicht, dass der Angriff kommt»
Mit Video
EDA teilt mit
Über 4300 Schweizer Touristen sitzen fest
«Das wird für die USA ein zweites Vietnam»
Mit Video
Community
Leser zum Nahost-Konflikt
«Das wird für die USA ein zweites Vietnam»
So wirkt sich der Iran-Krieg auf geplante Ferienreisen aus
Mit Video
Wann bekomme ich Geld zurück?
So wirkt sich der Iran-Krieg auf geplante Ferienreisen aus
Der Krieg beeinflusst den Formel-1-Auftakt
Drei Tage bis zum WM-Start
Der Krieg beeinflusst den Formel-1-Auftakt
Mehrere Tennisstars sitzen im Nahen Osten fest
Mit Video
Holger Rune in «grosser Angst»
Mehrere Tennisstars sitzen im Nahen Osten fest
Irans Elite – diese Personen wurden ausgeschaltet
Mit Video
Militär veröffentlicht Liste
Irans Elite – diese Personen wurden bereits eliminiert

Wochenlange Vorbereitung

Die Operation begann offiziell am Samstag, dem 28. Februar, um 7.15 Uhr Schweizer Zeit. Vorbereitet wurde sie aber zum Teil schon Wochen im Voraus, erklärte Dan Caine (57), General der US-Luftwaffe. Die US-Armee hat die letzten 30 Tage damit verbracht, ihre Streitkräfte im Nahen Osten in Position zu bringen. «Sie sollten sich bereit halten, um im Falle einer Bedrohung sofort zuschlagen zu können.»

Dabei stand vor allem die Zusammenarbeit verschiedener Teile der US-Armee sowie der israelischen Streitkräfte im Fokus. Mehrere Tausend Soldatinnen und Soldaten stehen laut dem General im Einsatz. «Diese Operation hat gezeigt, wozu wir fähig sind.»

Amerikaner veröffentlichen Videos ihrer Angriffe
0:37
Mission Epic Fury:Amerikaner veröffentlichen Videos ihrer Angriffe

Störung der Kommunikation im Iran

Die Operation startete im Weltraum. Zusammen mit Soldaten aus dem Bereich der elektronischen Kriegsführung störte die US-Space-Force die Kommunikationskanäle im Iran. «So wurde es für den Iran erschwert, unsere Angriffe vorherzusehen und zu reagieren», erklärt der General.

Um 7.15 Uhr starteten über 100 Flugzeuge, um mit dem Angriff auf den Iran zu beginnen. «Besonders stark wurden die Marinestützpunkte an der Südflanke des Landes ins Visier genommen.» Auch am Boden stationierte Artillerie habe laut dem General «präzise und tödliche Schüsse» auf Ziele im Iran abgegeben. In den ersten 24 Stunden der Operation Epic Fury wurden laut Caine insgesamt über 1000 Ziele im Land getroffen.

Lufthoheit errungen

«Die Operation läuft nun seit gut 75 Stunden», sagte Caine bei der Pressekonferenz um 14 Uhr. Die USA und Israel hätten mittlerweile die Lufthoheit im Iran errungen. «Das wird die Sicherheit unserer Streitkräfte verbessern und es ihnen erlauben, die Operation fortzusetzen.» Die Verteidigungssysteme der USA hätten ausserdem bereits Hunderte iranische Raketen abgefangen.

Der Umfang der Angriffe auf den Iran werde sich in den nächsten Tagen noch vergrössern, kündigte der General an. Dabei würden sich weitere Kriegstote auf amerikanischer Seite wohl «nicht vermeiden lassen». Bislang haben vier US-Soldaten bei Operation Epic Fury ihr Leben verloren.

«Ihre Raketen hätten unser schönes Amerika erreicht»
0:52
Donald Trump über den Iran:«Ihre Raketen hätten unser schönes Amerika erreicht»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen