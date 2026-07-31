Trump verkündet vollständige Entwaffnung der Hamas

Der US-Präsident verkündet ein Abkommen zur Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen. Allerdings gibt es Zweifel an der Umsetzung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump verkündet Entwaffnungsabkommen für Gaza, Ziel: Frieden und Stabilität

Hamas äussert sich bisher nicht, Verhandlungen liefen seit Monaten

Trump 20-Punkte-Plan: Internationale Stabilisierungstruppe geplant

Gabriel Knupfer Redaktor News

Erfolg für Donald Trumps (80) sogenannten Friedensrat? Der US-Präsident verkündete am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social eine Vereinbarung zur «VOLLSTÄNDIGEN ENTWAFFNUNG der Hamas und aller anderen bewaffneten Gruppen im Gazastreifen».

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Die Terrororganisation selber hat sich laut dem Sender CNN noch nicht dazu geäussert. Die Entwaffnung wäre ein wichtiger Schritt in Trumps Friedensplan für den Gazastreifen. Ziel ist die Bildung einer technokratischen Regierung für das Gebiet.

Schwierige Verhandlungen

Aus Gaza soll keine Gefahr für Israel mehr hervorgehen. Die Verhandlungen dauern seit Monaten an – bisher ohne entscheidenden Durchbruch. Dieser ist nun laut Trump gelungen.

«Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung des Trump 20-Punkte-Plans», schrieb der Präsident. «Sobald die Entwaffnung abgeschlossen ist, werden sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen, und die internationale Stabilisierungstruppe wird gemeinsam mit einer neuen palästinensischen Polizei dafür sorgen, dass der Gazastreifen für seine Bewohner und seine Nachbarn sicher ist.»

Der Präsident dankte den Vermittlern aus Ägypten, Katar und der Türkei sowie seinem «hervorragenden» Team. «GLÜCKWUNSCH AN ALLE ZU DIESER ERSTAUNLICHEN ENTWICKLUNG, VON DER JEDER SAGTE, SIE KÖNNTE NIEMALS ERREICHT WERDEN!»