DE
FR
Abonnieren

«Wichtiger Meilenstein»
Trump verkündet vollständige Entwaffnung der Hamas

Der US-Präsident verkündet ein Abkommen zur Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen. Allerdings gibt es Zweifel an der Umsetzung.
Publiziert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/2
US-Präsident Donald Trump bejubelt einen «Meilenstein» in seinem Gaza-Friedensplan.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Donald Trump verkündet Entwaffnungsabkommen für Gaza, Ziel: Frieden und Stabilität
  • Hamas äussert sich bisher nicht, Verhandlungen liefen seit Monaten
  • Trump 20-Punkte-Plan: Internationale Stabilisierungstruppe geplant
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Erfolg für Donald Trumps (80) sogenannten Friedensrat? Der US-Präsident verkündete am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Plattform Truth Social eine Vereinbarung zur «VOLLSTÄNDIGEN ENTWAFFNUNG der Hamas und aller anderen bewaffneten Gruppen im Gazastreifen».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die Terrororganisation selber hat sich laut dem Sender CNN noch nicht dazu geäussert. Die Entwaffnung wäre ein wichtiger Schritt in Trumps Friedensplan für den Gazastreifen. Ziel ist die Bildung einer technokratischen Regierung für das Gebiet.

Schwierige Verhandlungen

Aus Gaza soll keine Gefahr für Israel mehr hervorgehen. Die Verhandlungen dauern seit Monaten an – bisher ohne entscheidenden Durchbruch. Dieser ist nun laut Trump gelungen.

Mehr zum Gaza-Krieg
Wo versickern die Milliarden für Trumps Gaza-Plan?
Chaos um Gaza-Plan
Trumps Friedensgremium steckt im Finanz-Desaster
Gaza-Aktivisten wollen EDA-Rechnungen nicht zahlen
Demo-Aufruf gegen Cassis
Gaza-Aktivisten wollen EDA-Rechnungen nicht zahlen
Trump kündigt Milliardenhilfe für Gazastreifen an
Erste Sitzung des Friedensrats
Trump kündigt Milliardenhilfe für Gazastreifen an
Israels Minister Ben-Gvir darf nicht nach Frankreich
Mit Video
Nach Skandal-Video
Frankreich verbietet Israel-Minister Ben-Gvir die Einreise

«Dies ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung des Trump 20-Punkte-Plans», schrieb der Präsident. «Sobald die Entwaffnung abgeschlossen ist, werden sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen, und die internationale Stabilisierungstruppe wird gemeinsam mit einer neuen palästinensischen Polizei dafür sorgen, dass der Gazastreifen für seine Bewohner und seine Nachbarn sicher ist.»

Der Präsident dankte den Vermittlern aus Ägypten, Katar und der Türkei sowie seinem «hervorragenden» Team. «GLÜCKWUNSCH AN ALLE ZU DIESER ERSTAUNLICHEN ENTWICKLUNG, VON DER JEDER SAGTE, SIE KÖNNTE NIEMALS ERREICHT WERDEN!»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen