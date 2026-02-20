DE
Erste Sitzung des Friedensrats
Trump kündigt Milliardenhilfe für Gazastreifen an

20'000 Soldaten sollen im Gazastreifen für Frieden sorgen. Bei der ersten Sitzung seines Friedensrates kündigte US-Präsident Trump zudem Milliardenhilfen von muslimischen Ländern an.
Publiziert: 03:31 Uhr
US-Präsident Donald Trump lancierte den Friedensrat am WEF in Davos.
  • Donald Trump kündigt 7 Milliarden US-Dollar für Gazastreifen an
  • 20'000 Soldaten und 12'000 Polizisten sollen den Frieden sichern
  • Indonesien plant die Entsendung von 5000 bis 8000 Soldaten in den Gazastreifen
US-Präsident Donald Trump (79) hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates Milliardenhilfen für den zerstörten Gazastreifen angekündigt. Neun muslimische Länder hätten sieben Milliarden US-Dollar für ein Hilfspaket zugesagt, sagte Trump in der US-Hauptstadt Washington.

Um einen dauerhaften Frieden zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen zu sichern, wollen demnach zudem fünf Staaten Soldaten in den Küstenstreifen schicken. Es handele sich um Marokko, Albanien, Kosovo, Kasachstan und Indonesien. Der Friedensrat soll die sogenannte internationale Stabilisierungstruppe (ISF) aufbauen, die im Gazastreifen für Ordnung sorgen soll.

20'000 Soldaten für den Gazastreifen

Bereits zuvor hatten mehrere mehrheitlich muslimische Länder die Bereitschaft signalisiert, Soldaten zu stellen, eine konkrete Ankündigung machte bislang aber nur Indonesien. Das südostasiatische Land hat die Entsendung von 5000 bis 8000 Soldaten in Aussicht gestellt. Wie viele Soldaten die anderen Länder schicken wollen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Insgesamt sollen 20'000 Soldaten im Gazastreifen im Einsatz sein. Die internationale Truppe soll Trump zufolge auch die Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas sichern und einen dauerhaften Frieden gewährleisten. Zusätzlich sollen 12'000 Polizisten vor Ort eingesetzt werden. Jordanien und Ägypten hätten zugesagt, Polizisten für den Gazastreifen auszubilden.

Konkurrenz zur Uno

Trump hatte den Friedensrat beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpenort Davos gegründet und damit international für viel Aufsehen gesorgt. Der Fokus des ersten Treffens lag auf dem vom Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifen. Grundsätzlich soll sich das Gremium aber nicht nur mit der Überwachung einer Befriedung des Küstenstreifens befassen. Vielmehr soll es globale Konflikte im Allgemeinen lösen.

Kritiker betrachten den Friedensrat als Konkurrenz zu den vom US-Präsidenten kritisierten Vereinten Nationen. Trump, der selbst den Vorsitz des Rates innehat, schien das in seiner Rede aufzugreifen. Er betonte das Potenzial der Uno, stellte den Friedensrat aber auch als Gremium dar, dass über die Vereinten Nationen wachen solle. Wie genau er sich das vorstellt, blieb dabei offen.

Schweiz als Beobachterstaat dabei

Aktuell hat der Friedensrat etwa zwei Dutzend Mitglieder, darunter Ungarn, Israel, Belarus, Katar, Saudi-Arabien und die Türkei. Viele europäische Länder lehnen eine Beteiligung ab. Sie wollen weiter auf die Vereinten Nationen als Mechanismus zur Lösung internationaler Konflikte setzen. Die Schweiz war als Beobachterstaat zu dem Treffen eingeladen und hat sich daher während des Treffens nicht geäussert.

