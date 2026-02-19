US-Präsident Trump plant den Bau einer Militärbasis im Gazastreifen. Die Anlage soll 5000 Soldaten umfassen und von seinem Friedensrat «Board of Peace» verwaltet werden.

Trump plant Mega-Militärbasis im Gazastreifen für 5000 Soldaten

Indonesien will bis zu 8000 Soldaten zur Stabilisierung entsenden

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump (79) plant laut Recherchen der britischen Zeitung «The Guardian» den Bau einer Mega-Militärbasis für rund 5000 Soldaten im Gazastreifen. Grundlage sind dem Bericht zufolge ausgewertete Vertragsunterlagen des sogenannten «Board of Peace» – Trumps neuem Friedensrat.

Die Anlage soll sich über mehr als 350 Acres (rund 140 Hektar) erstrecken und als Operationsbasis für eine künftige internationale Stabilisierungstruppe (International Stabilization Force, ISF) dienen. Diese multinationale Truppe soll aus zugesagten Kontingenten verschiedener Länder bestehen. Das neu geschaffene «Board of Peace», das die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen soll, wird von Trump geleitet; eine führende Rolle spielt auch sein Schwiegersohn Jared Kushner (45).

26 gepanzerte Wachtürme

Den Planungsunterlagen zufolge soll der Stützpunkt schrittweise errichtet werden und schliesslich eine Fläche von etwa 1400 mal 1100 Metern umfassen. Vorgesehen sind unter anderem 26 gepanzerte Wachtürme auf Anhängern, ein Schiessstand für Handfeuerwaffen, Bunker sowie ein Lager für militärische Ausrüstung. Das gesamte Gelände soll mit Stacheldraht umzäunt werden.

Als Standort ist ein trockenes, flaches Gebiet im Süden des Gazastreifens vorgesehen, das von Sträuchern bewachsen und von den Folgen jahrelanger israelischer Bombardierungen geprägt ist. Laut Bericht wurden bereits mehrere internationale Bauunternehmen mit Erfahrung in Konfliktgebieten zu einer Besichtigung eingeladen.

Mehrere Länder bieten Unterstützung an

Indonesien habe angeboten, bis zu 8000 Soldaten zu entsenden. Der Präsident des Landes sollte demnach gemeinsam mit weiteren südostasiatischen Staats- und Regierungschefs an einem Gründungstreffen des «Board of Peace» in Washington, D.C. teilnehmen.

Der Uno-Sicherheitsrat hat die Einrichtung der internationalen Stabilisierungstruppe dem Bericht zufolge mandatiert. Ihre Aufgaben sollen die Sicherung der Grenzen des Gazastreifens, die Aufrechterhaltung der Ordnung, der Schutz der Zivilbevölkerung sowie die Ausbildung überprüfter palästinensischer Polizeikräfte sein.