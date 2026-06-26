Paris ergreift drastische Massnahmen gegen die Hitzewelle: Wegen Temperaturen bis 41 Grad gilt bis Sonntagmorgen ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. So sollen Spitäler und Rettungsdienste entlastet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paris verhängt Alkoholverbot wegen Hitzewelle mit bis zu 41 Grad

Verbot gilt für öffentlichen Konsum und Mitnahme, Restaurants ausgenommen

Kliniken überlastet: Bereitschaftspatienten durch Alkohol um 20 Prozent erhöht

Daniel Macher Redaktor News

Heiss, heisser, Hitze! Kaum ein anderes Thema beschäftigt Europa derzeit mehr als die extremen Temperaturen. Meteorologen sind sich weitgehend einig: Hinsichtlich Dauer und Intensität der aktuellen Hitzewelle gibt es kaum Vergleichbares. Aussergewöhnliche Situationen fordern aussergewöhnliche Massnahmen – und Frankreich greift deshalb zu einer ungewöhnlichen Massnahme.

In Paris hat die Polizeipräfektur wegen der anhaltenden Extremhitze vorübergehend ein weitreichendes Alkoholverbot erlassen. Von Freitag bis Sonntagmorgen ist der Verkauf von Alkohol zum Mitnehmen untersagt. Gleichzeitig darf in der französischen Hauptstadt kein Alkohol mehr im öffentlichen Raum konsumiert werden.

Restaurants und Bars dürfen ausschenken

Restaurants und Bars bleiben von der Regelung allerdings ausgenommen. Wer dort ein Getränk bestellt, darf dies weiterhin tun. Das Verbot richtet sich vor allem gegen den Konsum unter freiem Himmel – etwa in Parks, auf Plätzen oder an der Seine.

Hintergrund der Massnahme ist die dramatische Lage in den Spitälern. Die Kliniken im Grossraum Paris seien wegen der Hitzewelle bereits stark ausgelastet, erklärte Polizeipräfekt Patrice Faure. Die Zahl der Patientinnen und Patienten steige weiter. Mit dem Alkoholverbot sollen Rettungsdienste und Krankenhäuser entlastet werden, da alkoholbedingte Einsätze zusätzliche Ressourcen binden.

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Temperaturen von bis zu 41 Grad

Frankreich hat wegen der Hitzewelle bereits den höchsten Krisenmodus für die Gesundheitsversorgung aktiviert. Besonders die Kombination aus hohen Temperaturen und Alkohol gilt als problematisch: Alkohol fördert die Austrocknung, beeinträchtigt die Regulierung der Körpertemperatur und erhöht dadurch das Risiko eines Hitzschlags. In Paris wurden zuletzt Temperaturen von bis zu 41 Grad gemessen.

Bereits bei der Fête de la Musique am vergangenen Sonntag habe ein ähnliches Alkoholverbot Wirkung gezeigt, so die Behörden. Ausschreitungen und Notfälle seien dadurch deutlich reduziert worden.

Alles zur Hitzewelle in der Schweiz findest du hier in unserem Hitzeticker.