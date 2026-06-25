Ein dreijähriger Junge sperrte sich unbemerkt im Familienauto ein und kam ums Leben. Die Eltern dachten, dass er im Bett liegt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dreijähriger Bub stirbt in Saint-Gratien nach Hitzeschock im Familienauto

Eltern fanden ihn nach 45 Minuten leblos, Busfahrer leistete Erste Hilfe

Frankreich kämpft mit Hitzewelle: 79-Jähriger kollabierte ebenfalls am selben Tag

Johannes Hillig Redaktor News

Tragödie am Mittwochabend in Saint-Gratien bei Paris: Ein dreijähriger Bub ist tot im Auto vor dem Haus seiner Familie entdeckt worden.

Wie die französische Zeitung «Le Parisien» berichtet, fanden die Eltern das Kind gegen 19 Uhr leblos im Wagen. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Feuerwehr kämpfte verzweifelt um das Leben des Kindes – vergeblich. Die Retter konnten vor Ort nur noch den Tod des Buben feststellen. Die Polizei ermittelt.

Er kletterte ins Auto

Zuvor erlebte die Familie ein folgenschweres Missverständnis. Laut den Eltern war das Kind etwa 45 Minuten lang unbeaufsichtigt. Der Bub wollte ein Nickerchen machen.

Die Eltern baten ihn, sich in sein Zimmer zu legen. Doch stattdessen kletterte der Junge aus noch unbekannten Gründen ins Familienauto und schloss sich ein.

Für den Bub kam jede Hilfe zu spät

Erst als die Eltern ihn nicht im Bett fanden, begannen sie die Suche. Als die Mutter ihren Sohn leblos im Auto entdeckte, schrie sie auf. Der Schrei hallte durch das ganze Viertel. Ein vorbeifahrender Busfahrer hörte sie, sprang über das Tor des Grundstücks und leistete sofort Erste Hilfe, bis die Feuerwehr eintraf. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Die extreme Hitzewelle in Frankreich fordert immer mehr Opfer. Am selben Tag kam es in Saint-Gratien zu einem weiteren Todesfall. Ein 79-jähriger Mann kollabierte gegen 22.30 Uhr in seiner Wohnung. Auch bei ihm blieben alle Reanimationsversuche erfolglos.