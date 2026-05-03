Israel ruft neue Evakuierungsaufrufe für Süden Libanons aus

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Seit knapp drei Wochen herrscht eine Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien im Nahen Osten – auf der einen Seite die USA und Israel und auf der anderen Iran und der Libanon. Doch der temporäre Frieden ist brüchig, und besonders im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nehmen die Kämpfe wieder deutlich zu.

Am Sonntag veröffentlichte die israelische Armee neue Evakuierungsaufrufe für mehrere Ortschaften im Süden des Libanon ausserhalb ihres Kontrollgebiets. Die Bewohner wurden auf der Plattform X aufgefordert, ihre Häuser sofort zu verlassen und sich mindestens einen Kilometer weit in offene Gebiete zu begeben. Betroffen sind über zehn Dörfer und Städte.

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Israel greift laut eigenen Angaben weiterhin Ziele der pro-iranischen Hisbollah an. Am Samstag wurden im Süden Libanon nach libanesischen Angaben fünf Menschen bei Luftangriffen getötet. Die israelische Armee sprach von rund 50 Angriffen innerhalb von 24 Stunden und der Zerstörung von «Terror-Infrastruktur».

Für Kritik sorgte zudem die Beschädigung eines Gebäudes auf einem religiösen Gelände im Dorf Jarun. Eine katholische Hilfsorganisation sprach von einem zerstörten Kloster und verurteilte den Vorfall scharf. Israel weist die Vorwürfe zurück und erklärt, es habe keine Hinweise auf ein religiöses Gebäude gegeben, bevor gehandelt worden sei.

Die USA drängen angesichts der angespannten Lage und der brüchigen Waffenruhe auf direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf hoher politischer Ebene.