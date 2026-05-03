Iran prüft US-Antwort auf Friedensplan – neue Details bekannt
Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst
Das iranische Aussenministerium hat die Antwort der USA auf Teherans Vermittlungsvorschlag über Pakistan erhalten und prüft sie derzeit. Der dreiphasige, von Teheran ausgearbeitete Plan sieht die Öffnung der blockierten Strasse von Hormus, Garantien für ein Kriegsende sowie Beschränkungen der Urananreicherung vor – jedoch keine Zerstörung der nuklearen Infrastruktur.
In Phase 1 soll innerhalb von 30 Tagen eine dauerhafte Waffenruhe gelten, überwacht von einer internationalen Organisation, die den Libanon einschliesst, wie Israels staatliche öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Kan berichtet. Der Iran verpflichtet sich zur Minenräumung in Hormus und akzeptiert US-Unterstützung dafür; im Gegenzug endet die US-Blockade iranischer Häfen, mit Forderung nach Truppenabzug aus dem Seegebiet.
Phase 2 umfasst einen 15-jährigen Stopp der Urananreicherung, danach Begrenzung auf 3,6 Prozent ohne Ansammlung; bereits angereichertes Uran wird verdünnt und exportiert. Sanktionen sollen schrittweise fallen, Phase 3 einen regionalen Sicherheitsdialog einleiten – ein Kompromissversuch inmitten der Eskalation um Hormus.
Trump startet Schiffs-Eskorte durch Strasse von Hormus
Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst
US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag auf Truth Social eine US-Mission zur Sicherung von Handelsschiffen in der Strasse von Hormus an. Unter dem Namen «Project Freedom» sollen ab Montag neutrale Schiffe aus der blockierten Region eskortiert werden. Er spricht von einer humanitären Aktion, da viele Crews unter Versorgungsengpässen leiden.
Gleichzeitig betont Trump, dass Gespräche mit Iran «sehr positiv» verlaufen und Hoffnung auf Entspannung besteht. Die Mission richte sich ausdrücklich nicht gegen Iran, sondern solle unbeteiligten Ländern helfen, deren Schiffe im Konflikt feststecken.
Dennoch sendet Trump eine klare Warnung: Sollte die Aktion behindert werden, werde dies «mit Nachdruck» beantwortet. Damit stellt er indirekt den Einsatz militärischer Mittel in Aussicht.
Ein grosses Frachtschiff meldete am Sonntag einen Angriff durch mehrere kleine Boote in der Strasse von Hormus, nur 18 Kilometer vor der iranischen Küste. Laut dem britischen Zentrum für maritime Handelsoperationen gab es keine Verletzten, doch der Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Angriffe ein, bei denen Iran bereits mehrere Schiffe mit Schnellbooten attackiert und mindestens zwei festgesetzt hat.
Revolutionsgarden: Trumps Entscheidungsspielraum hat sich «verengt»
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Die Umfragewerte sind im Keller, und im Konflikt mit dem Iran findet Donald Trump bislang keinen Ausweg, der für die USA als Erfolg gewertet werden könnte. Im Gegenteil: Gerade dieser Krieg belastet seine Zustimmungswerte zunehmend. Aktuelle Umfragen zeigen, dass seine Popularität weiter sinkt und viele Amerikaner seinen Kurs kritisch sehen. Man kann daher festhalten: Für den republikanischen Präsidenten läuft es derzeit alles andere als gut.
Der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) erklärte am Sonntag, der Handlungsspielraum der Vereinigten Staaten habe sich «verengt». Als Begründung nennt Teheran mehrere diplomatische Entwicklungen, die Washington zunehmend unter Druck setzen würden.
Demnach reicht die Spannweite von Irans einmonatigem Ultimatum zur Beendigung der Seeblockade bis hin zu einer aus Sicht der Revolutionsgarde veränderten Haltung Russlands, Chinas und europäischer Staaten gegenüber den USA. Diese Veränderungen liessen laut IRGC nur einen Schluss zu.
«Es gibt nur eine mögliche Interpretation: Trump steht vor der Wahl zwischen einer kaum durchführbaren Militäroperation oder einem schlechten Abkommen mit der Islamischen Republik Iran. Der Handlungsspielraum der USA hat sich verengt», schrieb die Revolutionsgarde auf der Plattform X.
Die Aussagen wurden anschliessend von mehreren iranischen Medien aufgegriffen und verbreitet.
Israel ruft neue Evakuierungsaufrufe für Süden Libanons aus
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Seit knapp drei Wochen herrscht eine Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien im Nahen Osten – auf der einen Seite die USA und Israel und auf der anderen Iran und der Libanon. Doch der temporäre Frieden ist brüchig, und besonders im Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nehmen die Kämpfe wieder deutlich zu.
Am Sonntag veröffentlichte die israelische Armee neue Evakuierungsaufrufe für mehrere Ortschaften im Süden des Libanon ausserhalb ihres Kontrollgebiets. Die Bewohner wurden auf der Plattform X aufgefordert, ihre Häuser sofort zu verlassen und sich mindestens einen Kilometer weit in offene Gebiete zu begeben. Betroffen sind über zehn Dörfer und Städte.
Israel greift laut eigenen Angaben weiterhin Ziele der pro-iranischen Hisbollah an. Am Samstag wurden im Süden Libanon nach libanesischen Angaben fünf Menschen bei Luftangriffen getötet. Die israelische Armee sprach von rund 50 Angriffen innerhalb von 24 Stunden und der Zerstörung von «Terror-Infrastruktur».
Für Kritik sorgte zudem die Beschädigung eines Gebäudes auf einem religiösen Gelände im Dorf Jarun. Eine katholische Hilfsorganisation sprach von einem zerstörten Kloster und verurteilte den Vorfall scharf. Israel weist die Vorwürfe zurück und erklärt, es habe keine Hinweise auf ein religiöses Gebäude gegeben, bevor gehandelt worden sei.
Die USA drängen angesichts der angespannten Lage und der brüchigen Waffenruhe auf direkte Gespräche zwischen Israel und dem Libanon auf hoher politischer Ebene.
Teheran provoziert mit neuestem «Friedensplan» – Trump fordert «hohen Preis» von Iran
Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst
Der Iran hat den USA am Samstag einen überarbeiteten 14-Punkte-Plan vorgelegt, der den Krieg beenden soll. Was zum Plan soweit bekannt ist, sieht mehr wie eine iranische Wunschvorstellung aus als ein Angebot, das US-Präsident Donald Trump überzeugen dürfte. Der Plan liest sich eher wie eine Provokation. Teheran fordert viel, ohne greifbare Gegenleistungen zu offerieren.
Trump gab sich am Sonntag auf Truth Social skeptisch, bevor er das Angebot prüfte: «Ich werde mir in Kürze den Plan ansehen, den der Iran uns soeben übermittelt hat», schrieb der US-Präsident, «kann mir aber nicht vorstellen, dass er akzeptabel sein wird, da sie für das, was sie der Menschheit und der Welt in den letzten 47 Jahren angetan haben, noch keinen ausreichend hohen Preis bezahlt haben.»
Zu den Kernpunkten des iranischen Plans gehören arabischen Medienberichten zufolge Garantien gegen künftige Angriffe, der Rückzug von US‑Truppen aus iranischer Umgebung, die Aufhebung der US-Seeblockade, die Freigabe iranischer Gelder, Kriegsentschädigungen sowie die Beendigung aller Sanktionen, verbunden mit einem Waffenstillstand an allen Fronten und mehr iranischer Mitbestimmung über Sicherheit und Schifffahrt in der Strasse von Hormus. Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sollen erst in Zukunft erfolgen.
Ein realistischer Deal müsste vermutlich genau anders aussehen: zuerst konkrete Zugeständnisse Irans, zum Beispiel beim Atomprogramm, dann schrittweise Sanktionserleichterungen. Zudem gibt der Iran an, einen parlamentarischen Gesetzesentwurf zur Regelung der Strasse von Hormus vorbereitet zu haben. Dieser soll die Durchfahrt israelischer Schiffe verhindern und die Durchfahrt von Schiffen aus «feindlichen» Ländern nur dann erlauben, wenn diese Länder Kriegsreparationen zahlen.
Emirate geben Luftraum vollständig frei
Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk
Wochenlang hat es in der Golfregion massive Einschränkungen gegeben, Jetzt kehrt man langsam wieder zur Normalität zurück. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben am Samstag ihren Luftraum freigegeben. Der normale Flugbetrieb werde vollständig aufgenommen, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Samstag auf der Plattform X mit.
Rund zwei Monate lang waren zuvor nur Sonderflüge möglich gewesen. Die Entscheidung sei nach einer umfassenden Prüfung der Betriebs- und Sicherheitsbedingungen getroffen worden und der Luftraum werde weiterhin genau überwacht, um die Sicherheit zu gewährleisten, hiess es. Mit seinen wichtigen Reisezielen Abu Dhabi und Dubai gehören die Emirate zu einem der wichtigsten Staaten für den Luftverkehr in der Region.
Neben den Emiraten läuft der Luftverkehr auch in Bahrain, Irak, Kuwait und Syrien wieder normal an. Aktuell gilt zwischen den beiden Kriegsparteien Iran und USA eine Waffenruhe.
Hundertprozentig ist der Konflikt aber nicht gelöst. Auf dem Papier wurde der Krieg von US-Präsident Donald Trump (79) beendet. Dabei läuft die US-Blockade der Strasse von Hormus weiter und auch die Militärpräsenz im Nahen Osten wurde noch nicht reduziert, wie mein Kollege Daniel Kestenholz in seinem Artikel schreibt.
Erneuter Konflikt mit den USA «wahrscheinlich»
Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk
Während US-Präsident Donald Trump den Kriegshandlungen im Iran offiziell ein Ende gesetzt hat, kommen aus Teheran ganz andere Töne. Ein ranghoher iranischer Militärvertreter hält einen erneuten Konflikt mit den USA für «wahrscheinlich». Es gebe Anzeichen dafür, dass die USA «sich nicht an Versprechen oder Vereinbarungen halten», zitierte die iranische Nachrichtenagentur Fars am Samstag Mohammed Dschafar Assadi vom zentralen Militärkommando Chamat al-Anbija.
Zuvor hatte der Iran Medienberichten zufolge einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den USA vorgelegt. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Freitag jedoch unzufrieden mit den iranischen Vorschlägen gezeigt. Zudem warf er die Frage auf, ob die USA ohne Deal nicht ohnehin besser fahren würden.
Iran stellt Bedingungen für Verhandlungen mit den USA
Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk
In Teheran zeigt man sich nun verhandlungsbereit für ein Ende des Iran-Kriegs. Doch dafür stellt der Iran Bedingungen an die USA. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte, sein Land sei bereit, die Verhandlungen fortzusetzen, falls sich «die übertriebenen Forderungen, die bedrohliche Rhetorik und die provokativen Handlungen der amerikanischen Seite» änderten, zitierte der regierungstreue iranische Fernsehsender Press TV den Aussenminister.
Am Freitag berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna , dass der Iran einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan übergeben hat. US-Präsident Donald Trump zeigte sich jedoch vor Journalisten unzufrieden mit den iranischen Vorschlägen. Was genau im neuen Friedensvorschlag steht, war zunächst nicht bekannt.
Fraglich ist, inwiefern es überhaupt mit den Verhandlungen weitergeht. Denn am Freitag meinte Trump bei einer Rede am Forum Club of the Palm Beaches, dass die USA «besser dran» sein könnten, wenn die Verantwortlichen keine Einigung mit dem Iran erzielen, da die Verhandlungen erneut ins Stocken geraten zu sein scheinen. «Ehrlich gesagt, vielleicht sind wir besser dran, wenn wir gar keinen Deal abschliessen. Wollen Sie die Wahrheit wissen? Denn wir können das nicht weiterlaufen lassen», sagte Trump. «Das dauert schon viel zu lange.»
Trump erklärt Kämpfe im Iran für beendet
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
US-Präsident Donald Trump hat die Kampfhandlungen im Iran offiziell für beendet erklärt. In einem Schreiben an den US-Kongress, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heisst es: «Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet.» Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 7. April habe es keine Gefechte mehr gegeben.
Die Erklärung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Gemäss der War Powers Resolution von 1973 hätte Trump nur noch bis zum Wochenende militärische Aktionen ohne Zustimmung des Kongresses führen dürfen.
Trotzdem betonte Trump in seinem Brief an Mike Johnson, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, dass «die Bedrohung, die der Iran für die Vereinigten Staaten und unsere Streitkräfte darstellt, erheblich» bleibe. Das Verteidigungsministerium werde die Truppenpräsenz in der Region entsprechend anpassen.
Unsere Auslandsredaktorin Chiara Schlenz hat Trumps beendeten Krieg hier analysiert.
Iran soll neue Friedensvorschläge übermittelt haben
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
Die Verhandlungen um ein mögliches Ende im Iran-Krieg stocken, Gespräche haben bisher keinen Durchbruch erzielt, das Kerosin droht knapp zu werden. Doch wenigstens hält die Waffenruhe an. Nun signalisiert der Iran erneut Verhandlungsbereitschaft.
Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sollen die zuständigen iranischen Behörden einen neuen Friedensvorschlag an die Vermittler in Pakistan übergeben haben. Was genau darin steht, ist nicht bekannt.
Auch der staatliche Fernsehsender Irib meldete, der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi habe sich zu dem Vorstoss geäussert. So soll er in mehreren Telefonaten andere Staatsvertreter aus dem Nahen Osten über eine «neue Initiativen im Zusammenhang mit der Beendigung des Krieges» informiert haben.
US-Präsident Donald Trump zeigt sich derweil gar nicht begeistert über die iranischen Vorschläge. Vor Journalisten erklärte er am Freitag, er sei sich nicht sicher, ob es zu einer Einigung kommen werde. Die Gespräche, die hauptsächlich telefonisch geführt werden, würden kaum vorankommen.