Trump: «Ich bin enttäuscht»

Von Laszlo Schneider, Nachtdienst

In seiner Pressekonferenz am frühen Montagabend (Ortszeit) geht US-Präsident Trump noch einemal intensiver auf den Krieg im Iran ein.. Vom neuen Machthaber, Modschtaba Chamenei (56), dem Sohn des ermordeteten Ayatollahs, hält er nicht viel: «Ich bin enttäuscht, dass der Sohn von Chamenei der neue Leader ist», so Trump. Man müsse auch ihn ausschalten. Ob das eine gezielte Tötung Chameneis bedeute, will der US-Präsident allerdings nicht beantworten. Wer der neue iranische Machthaber ist, liest du hier.

Weiter erklärt Trump, er sei sich sicher, dass der Krieg im Iran bald vorbei sei – vorausgesetzt, das Land stoppe seine Forschung an neuen Atomwaffen. Intensiver spricht der US-Präsident zudem über die Strasse von Hormus: «Wenn es sein muss, dann wird die Navy unsere Schiffe eskortieren. Sollte sich der Iran in den Weg stellen, werden wir sie bekämpfen, wie sie das noch nie gesehen haben.» Nichtsdestotrotz habe die Meerenge für die USA nicht eine so immense Bedeutung wie für China. Trump weiter: «Wir helfen China gerne.»

Im Anschluss an seine Pressekonferenz hat Donald Trump die Heimreise nach Washington, D.C. angetreten.