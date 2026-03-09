US-Präsident Donald Trump hält am Montagabend eine Rede in Miami. Blick begleitet die Rede ab 22.30 Uhr live.

Blick Newsdesk

Am Montag um 22.30 (Schweizer Zeit) wird US-Präsident Donald Trump (79) eine Rede in seinem Luxushotel Trump National Doral in Miami halten. Das kündigte er auf seiner Plattform Truth Social an.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten seiner Rede äusserte sich Trump zunächst nicht.

«Zahlreiche wichtige Meetings»

Davor stehen Besprechungen auf der Tagesordnung des US-Präsidenten. «Während meines Aufenthalts im Trump National Doral in Miami finden heute zahlreiche wichtige Meetings und Telefonate statt», so Trump. Ab 21 Uhr (Schweizer Zeit) werde er zudem an einer Spendenveranstaltung von Mike Johnson (54), Sprecher des Repräsentantenhauses, teilnehmen. Dieser leiste «fantastische Arbeit», so Trump weiter.

Im Anschluss an seine Rede wird Trump die Rückreise nach Washington D.C. antreten.

