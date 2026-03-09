DE
FR
Abonnieren

Erich Gysling zum Iran-Führer
«Seine Rachegelüste sind gross»

Modschtaba Chamenei ist der neue oberste Führer im Iran. Er wurde nach dem Tod seines Vaters gewählt. Was bedeutet seine Wahl für die explosive Lage in der Region, und wer ist dieser Mann eigentlich? Nahost-Experte Erich Gysling ordnet im Podcast «Durchblick» ein.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Blickgruppe_Portrait_338.JPG
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen