Mysteriöse Botschaften Trumps

Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst

Donald Trump befeuert mit einem neuen Beitrag auf Truth Social erneut Spekulationen über die Lage im Nahen Osten – steht eine militärische Operation gegen den Iran und rund um die Strasse von Hormus bevor? Trump hat ein politisches Meme gepostet, das die geopolitische Situation des Iran verdeutlicht: Es zeigt das Land «umzingelt» von den USA – mit einer potenziellen Invasion.

In internationalen Medienberichten, darunter der «New York Times», ist von intensiven militärischen Vorbereitungen der USA und Israels die Rede. Demnach sollen mögliche Operationen gegen den Iran weiter konkretisiert worden sein. Diskutiert werde dabei offenbar auch über Szenarien, die über Luftschläge hinausgehen und logistische sowie bodennahe Komponenten umfassen könnten.

Vor diesem Hintergrund sorgt ein weiterer Trump-Post für zusätzliche Aufmerksamkeit. Auf seiner Plattform veröffentlichte er ein Bild, das ihn in maritimer Umgebung zeigt, zusammen mit einem hochrangigen Militärvertreter. Dazu die Botschaft: «The calm before the storm» – «Die Ruhe vor dem Sturm».

Ob es sich dabei um eine konkrete Ankündigung militärischer Schritte handelt oder um eine symbolische, rhetorische Zuspitzung, bleibt offen. Sicher ist nur: Trump hat sich viel Zeit gelassen und liess auf Drohungen noch keine Taten folgen. Die Kombination aus Medienberichten über militärische Planungen und Trumps bewusst zugespitzter Kommunikation erhöht die Nervosität in der hochsensiblen Region.