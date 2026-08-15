Sicherheit geht vor: Ein Swiss-Flug von New York nach Zürich landete am Freitag wegen eines Hydraulikproblems in Boston.

Swiss-Flug wird kurz nach Start nach Boston umgeleitet

Swiss-Flug wird kurz nach Start nach Boston umgeleitet

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Flug LX19 wegen Hydraulikproblem von New York nach Boston umgeleitet

236 Passagiere betroffen, alternative Verbindungen werden organisiert

Technikteam vor Ort untersucht Flugzeug und führt Reparaturen durch

Marian Nadler Redaktor News

Flug LX19 mit Ziel Zürich war schneller wieder am Boden als gedacht: Ein Flugzeug der Schweizer Airline Swiss wurde am Freitag kurz nach dem Start in New York zum Flughafen nach Boston umgeleitet. Das zeigen Daten von Flightradar24. Blick hat bei der Swiss-Medienstelle nachgefragt, was hinter der ausserplanmässigen Landung steckt.

«Der Grund für die Ausweichlandung des Flugs LX19 nach Boston war ein technisches Problem mit einem der Hydrauliksysteme», erläutert Mediensprecherin Silvia Exer-Kuhn. Die Crew habe sich aus Sicherheitsgründen vorsorglich für eine Landung in Boston entschieden. Diese verlief ereignislos.

236 Passagiere an Bord

«In Boston verfügen wir über eigenes Technikpersonal und gute Wartungsmöglichkeiten. Die Technikerinnen und Techniker werden das Flugzeug nun eingehend untersuchen und die notwendigen Arbeiten vornehmen», ergänzt Exer-Kuhn. Für die betroffenen 236 Passagierinnen und Passagiere sucht man jetzt nach den «bestmöglichen alternativen Verbindungen, m sie schnellstmöglich an ihre Zieldestination zu fliegen».

1:08 Risiko bei Start und Landung: So verhinderst du Ohrenschmerzen beim Fliegen

Erst vor wenigen Tagen wurde eine Swiss-Maschine auf dem Weg von Zürich nach Boston nach Dublin umgeleitet. Der Grund war allerdings kein technisches Problem. In der Businessclass hatte eine überhitzte Powerbank angefangen zu rauchen.

Kurios: Bereits am 27. Juli musste ein Flug von Zürich nach New York wegen eines überhitzten Kopfhörer-Ladecases nach Bangor im nordöstlichen US-Bundesstaat Maine ausweichen.