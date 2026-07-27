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Notfallcode abgesetzt
Swiss-Maschine weicht nach Maine aus – statt Landung in New York

Auf dem Weg nach New York musste ein Flieger der Swiss nach Maine ausweichen. Bislang ist als Grund nur der Notfallcode 7700 angegeben.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Swiss-Maschine landet in Maine statt in New York.
Foto: Flightradar24
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Angela RosserJournalistin News

Am Montagabend hätten die Passagiere des Fluges LX16 der Swiss von Zürich aus in New York landen sollen. Stattdessen ist auf Flightradar24 zu sehen, wie die Maschine nach Maine ausweichen und auf dem Flughafen Bangor landen musste. Der Grund für die Kursänderung ist noch unklar. Bekannt ist aktuell nur, dass der Squawk-Code 7700 abgesetzt wurde. 

Dieser besagt aber lediglich, dass ein medizinischer oder technischer Notfall vorliegt.

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+++Update folgt+++

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