Auf dem Weg nach New York musste ein Flieger der Swiss nach Maine ausweichen. Bislang ist als Grund nur der Notfallcode 7700 angegeben.

Swiss-Maschine weicht nach Maine aus – statt Landung in New York

Swiss-Maschine weicht nach Maine aus – statt Landung in New York

Angela Rosser Journalistin News

Am Montagabend hätten die Passagiere des Fluges LX16 der Swiss von Zürich aus in New York landen sollen. Stattdessen ist auf Flightradar24 zu sehen, wie die Maschine nach Maine ausweichen und auf dem Flughafen Bangor landen musste. Der Grund für die Kursänderung ist noch unklar. Bekannt ist aktuell nur, dass der Squawk-Code 7700 abgesetzt wurde.

Dieser besagt aber lediglich, dass ein medizinischer oder technischer Notfall vorliegt.

+++Update folgt+++

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