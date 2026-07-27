Angela RosserJournalistin News
Am Montagabend hätten die Passagiere des Fluges LX16 der Swiss von Zürich aus in New York landen sollen. Stattdessen ist auf Flightradar24 zu sehen, wie die Maschine nach Maine ausweichen und auf dem Flughafen Bangor landen musste. Der Grund für die Kursänderung ist noch unklar. Bekannt ist aktuell nur, dass der Squawk-Code 7700 abgesetzt wurde.
Dieser besagt aber lediglich, dass ein medizinischer oder technischer Notfall vorliegt.
Mehr Notfälle bei Flugreisen
+++Update folgt+++
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