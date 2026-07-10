Ein Flug der Chair-Airlines muss nach Zürich zurückfliegen. Nur kurz nach dem Start setzen die Piloten einen Notfallcode ab und brechen den Steigflug ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chair-Airline-Flug nach Pristina meldet Notfall und kehrt nach Zürich zurück

Flug setzte Notfallcode 7700 kurz nach Start um 17.50 Uhr ab

Keine Verletzten gemeldet, Airline-Anfrage bleibt unbeantwortet

Angela Rosser Journalistin News

Eine Leserin meldet am Freitagabend, dass auf Flightradar24 zu sehen war, wie eine Maschine der Airline Chair nach Zürich zurück flog. Eigentlich wäre das Ziel der um 17.50 Uhr gestarteten Maschine Pristina gewesen.

Kurz nach dem Start jedoch setzte die Maschine den Notfallcode 7700 ab, wie Flightradar24 auf X schreibt. Der Steigflug wurde abgebrochen und die Maschien flog nach Zürich zurück. Der vierstellige Code signalisiert einen Luftnotfall. Das Bodenpersonal wird so unmissverständlich und sofort über eine kritische Situation alarmiert und das Flugzeug erhält absolute Priorität bei der Landung.

Wie ein Video eines anderen Lesers zeigt, ist der Flieger mittlerweile bereits wieder in Zürich gelandet.

Kabinendrucksystem als Ursache

«Auf dem Flug CS602 von Zürich nach Pristina kam es nach dem Start zu einer Anzeige im Zusammenhang mit dem Kabinendrucksystem», erklärt Nicolas Bühler, Chief Operating Officer von Chair, auf Nachfrage von Blick. «Die Cockpitbesatzung entschied sich daraufhin vorsorglich, den Steigflug nicht fortzusetzen und das Flugzeug in der Nähe des Flughafens Zürich zu halten, um die Situation sorgfältig zu beurteilen.»

Nach Abschluss der Beurteilung habe sich die Crew entschieden, vorsichtshalber zum Flughafen Zürich zurückzukehren. Eine Gefahr für Passagiere und Besatzung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Auch sei keine Luftnotlage erklärt worden.

Ersatzflugzeug wird bereitgestellt

Bühler weiter: «Nach der Landung werden die Passagiere zurück ins Terminal begleitet und dort mit Essens- und Getränkegutscheinen versorgt. Ein Ersatzflugzeug wird bereitgestellt und wird die Passagiere voraussichtlich gegen 22.30 Uhr Lokalzeit nach Pristina bringen.»

Auch beim Flughafen Zürich heisst es auf Nachfrage, die Maschine sei sicher in Zürich angekommen. Niemand sei zu Schaden gekommen.