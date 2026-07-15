Chaos und Polizeieinsatz auf einem Ryanair-Flug von London nach Tirana: Nach Gewittern und zwei Umleitungen sorgten hungrige Passagiere und ein Betrunkener für Tumulte. Die Ankunft in Albanien verzögerte sich bis 5 Uhr morgens.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ryanair-Flug RK8288 am 3. Juni mit zwei Notlandungen verzögert

Griechische Polizei musste eingreifen, um Passagiere zu beruhigen

Erst nach 12 Stunden landete die Maschine um 5 Uhr in Tirana

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Was als normaler Flug von London nach Tirana geplant war, wurde für die Passagiere von Ryanair-Flug RK8288 am 3. Juni zu einer zwölfstündigen Odyssee. Zwei ungeplante Zwischenlandungen, stundenlanges Warten und ein Polizeieinsatz machten die Reise zum Nervenkrieg.

Heftige Gewitter über Tirana zwangen den Piloten zunächst zum Ausweichen aufs italienische Brindisi. Dort mussten die Reisenden mehrere Stunden ausharren. Als die Maschine endlich wieder abhob, hofften alle auf die baldige Ankunft in Albanien. Doch kurz vor der Landung folgte die nächste Überraschung. Statt Tirana steuerte die Crew plötzlich das griechische Thessaloniki an. Bei vielen Passagieren lagen die Nerven blank. Einige wurden laut, beschimpften den Piloten und forderten ihn auf, sich den Reisenden zu stellen. «Der Pilot soll herauskommen und sich uns stellen», erzählte später ein Passagier gegenüber der britischen Zeitung «The Sun».

«Willkommen in Albanien»

Nach der Landung wollten rund ein Dutzend Passagiere die Maschine verlassen. «Es gibt keine Möglichkeit, uns hier festzuhalten», sollen sie gerufen haben. Die griechische Polizei musste schliesslich eingreifen. Doch auch danach kehrte keine Ruhe ein. Ein stark alkoholisierter Passagier sorgte für Unruhe, weil er wiederholt Anweisungen der Crew ignorierte. Eine Flugbegleiterin musste ihn zurück auf seinen Sitz bringen.

Zusätzlich sorgten Probleme mit der Bordverpflegung für Frust. Nach vielen Stunden Reise waren zahlreiche Passagiere erschöpft, hungrig und durstig. Erst gegen 5 Uhr morgens Ortszeit setzte die Maschine schliesslich in Tirana auf. Als der Pilot die erschöpften Reisenden mit den Worten «Willkommen in Albanien» begrüsste, brach an Bord Jubel aus.

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28 Stunden gefangen im Flugzeug

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